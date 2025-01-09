Tuyển Trưởng nhóm Marketing Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Hệ thống giáo dục Edufit
- Hà Nội: The Dewey Schools Tây Hồ Tây – Lô H3 LC, Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
1. Quản lý đội Tư vấn viên (TVV) tại Trường bơi (3-4 người/trường):
- Phỏng vấn lựa chọn TVV
- Đào tạo/ kèm cặp nhân viên mới
- Phân ca làm việc, xác nhận công cho Nhân viên
2. Gọi điện tư vấn/tư vấn trực tiếp Khách hàng (KH) mua khóa học
- Gọi điện/ trực tiếp tư vấn cho KH các khóa học theo các phễu bán hàng
- Thực hiện mua khóa học trên Phần mềm Pike 13/ CRM
- Tiếp khách học trải nghiệm và tư vấn bán khóa học
3. Thúc đẩy, giám sát nhân viên bán và quản lý khóa học
- Đề xuất và triển khai các chương trình ưu đãi/ cách thức bán hàng trong tháng
- Hỗ trợ TVV tư vấn các trường hợp KH mua khóa học
- Giám sát, đốc thúc TVV gọi call/ trả lời KH trên Page/ OA/ messenger
- Kiểm tra giám sát TVV điểm danh và nhắc lịch học của học sinh
- Kiểm tra giám sát TVV nhắc lịch và chuẩn bị tài liệu tiếp khách học trải nghiệm (SU)
4. Chăm sóc khách hàng
- Khảo sát lấy ý kiến đánh giá về chất lượng dịch vụ khách hàng trên phần mềm Listen 360/ tại quầy
- Xử lý các phàn hồi, khiếu nại của KH trên phần mềm Listen 360/ tại quầy
- Hỗ trợ nhân viên xử lý các ý kiến/ phản hồi của KH
