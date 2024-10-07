Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LEVIN BUILDING Lô 6

- 7 J1, đường DD5, khu dân cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác quản lý chiếm 30%
- Tham mưu cho BGĐ việc sử dụng và phát triển nguồn nhân lực của công ty theo từng giai đoạn.
- Giám sát và báo cáo kết quả của kế hoạch nhân sự
- Giám sát việc thực hiện nội quy lao động của CBNV
- Đánh giá mức độ hiệu quả của các quy trình phòng ban
Tuyển dụng chiếm 20%
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo tháng/ quý
- Thực hiện việc tuyển dụng nhân sự căn cứ theo định hướng phát triển và đề xuất tuyển dụng của các phòng (Các vị trí: Thực tập sinh, nhân viên, chuyên viên)
- Xây dựng nguồn tuyển dụng cho các phòng ban theo từng giai đoạn
- Theo dõi, đôn đốc các trưởng bộ phận đánh giá thử việc và tiến hành các thủ tục liên quan.
- Hoạch định, dự trù ngân sách tuyển dụng phù hợp với công ty theo từng giai đoạn
Đào tạo chiếm 20%
- Đề xuất, xây dựng kế hoạch đào tạo kỹ năng phù hợp với từng phòng ban theo kế hoạch kinh doanh công ty.
- Phối hợp các phòng ban triển khai các khoá đào tạo nội bộ nâng cao chất lượng nhân viên.
- Giám sát, đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo nội bộ.
Hành chính chiếm 10%
- Kiểm tra giám sát các hoạt động hành chính hiệu quả: văn thư, tiếp khách, hội họp, quản lý tài sản chung của công ty,...
- Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân viên
Phúc lợi, đãi ngộ chiếm 10%
- Theo dõi, cập nhật, truy xuất và tổng hợp bảng chấm công. Nghỉ phép,...
- Thực hiện thông báo các công tác thuyên chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, lương, thưởng, kỷ luật
Văn hoá – Truyền thông nội bộ chiếm 10%
- Tham gia các hoạt động Ban Văn hoá tổ chức các sự kiện cho CBNV các dịp lễ, tết, ngày thành lập công ty,...
- Thực hiện các công việc do BGĐ phân công khi có phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị nguồn Nhân lực, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan (Có chuyên ngành tương đương với lĩnh vực hoạt động của công ty).
- Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo nhập môn cho người mới vào phù hợp với văn hóa GenZ
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình
- Kỹ năng sử dụng phần mềm quản trị nhân sự 1Office
- Kỹ năng linh hoạt xử lý vấn đề
- Có kinh nghiệm các ngành liên quan đến nội thất, xây dựng là một lợi thế
- Hợp tác, trung thực, quyết đoán, chính trực
- Sáng tạo, chủ động trong công việc
- Có tư duy chọn người và giữ người tài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 12.000.000đ - 15.000.000đ hoặc theo thỏa thuận
- Môi trường làm việc cùng các đồng nghiệp Millennials, Gen Z năng động, hòa đồng
- Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định - Lương tháng Thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh
- Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hàng năm (Training, Coaching, Mentoring,...)
- Tham gia các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng (Ngày hội Levin, Teambuiding)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 06-07 Lô J1 Đường DD5, Khu dân cư An Sương, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

