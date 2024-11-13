Tuyển Animation Design Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 07 B12 khu đô thị mới Mỹ Đình I, ngõ 64 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Animation Design Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. Quản lý đội ngũ sản xuất phim hoạt hình 2D Animation

- Tiếp nhận quản lý nhóm sản xuất phim (biên kịch,artist, animator, hậu kỳ)

- Đảm bảo và dẫn dắt đội nhóm đúng tiến độ sản xuất theo kế hoạch

- Kiểm soát chất lượng phim hoạt hình do nhóm sản xuất

- Hỗ trợ, thúc đẩy các thành viên trong nhóm phát triển chuyên môn

2. Xây dựng định hướng phát triển nhóm-bộ phận

- Cùng ban quan lý, lãnh đạo, kinh doanh họp bàn, lên định hướng phát triển cho sản phẩm, đội nhóm

- Nhận định, định hướng phát triển cho các thành viên

3. Đảm bảo hiệu quả sản xuất.

- Lên kế hoạch sản xuất hiệu quả cho nhóm

- Đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng

- Đạt được KPI như đã đề ra

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1, Học vấn, kinh nghiệm

- Tốt nghiệp các trường đại học/cao đạo liên quan tới mỹ thuật, phim ảnh

- Đã có kinh nghiệm làm việc công ty nước ngoài về linh vực phim ảnh (là một lợi thế)

2, Kỹ năng cứng

- Có kiến thức về làm phim, đặc biệt là phim hoạt hình

- Nắm rõ quy trình sản xuất một bộ phim hoạt hình.

- Bạn có một chuyên môn nhất định trong ngành (Biên kịch/Thiết kế/Diễn hoạt/Hậu kỳ/...)- - -

- Nắm rõ một số phần mềm làm phim hoạt hình 2D (Moho, Toonboom...)

- Nắm rõ tư du logic hình ảnh trong phim ảnh

- Có khả năng xây dựng ý tưởng kịch bản cho phim hoạt hình.

- Có kiến thức về mỹ thuật, phim ảnh tốt

3, Kỹ năng mềm

- Có óc sáng tạo, hài hước và dám làm những thứ độc lạ

- Xem rất rất nhiều phim, đặc biệt là phim hoạt hình

- Có khả năng phân tích, nhạy bén với thị trường

- Có kỹ năng thuyết trình tốt

- Có kỹ năng sắp xếp thời gian, công việc

- Có kỹ năng thuyết phục, truyền động lực

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh trong công việc

Tại Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 18,000,000 - 25,000,000 VNĐ. Theo năng lực, hiệu quả làm việc.

- Được thưởng theo hiệu quả kinh doanh của dự án: Thưởng cá nhân và thưởng nhóm

- Lương tháng thứ 13

- Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Du lịch hàng năm

- Nghỉ phép hàng năm và nghỉ phép của công ty

- Làm việc trực tiếp với ban quản lý, giám đốc lên định hướng, xây dựng tầm nhìn phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.