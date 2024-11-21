Tuyển Animation Design Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Animation Design Tại Công ty VTC Online
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Animation Design Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Cùng team thiết kế chuyển hoá các sản phẩm tĩnh thành chuyển động
- Tạo các video hoạt hình ngắn cho các sản phẩm game phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm
- Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo các phần mềm After Effect - Photoshop - Moho
- Biết vẽ tay và sử dụng phần mềm Blender là 1 lợi thế
- Có khả năng làm việc nhóm, độc lập, đóng góp sáng kiến mới cho công việc
Tại Công ty VTC Online Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận đảm bảo xứng đáng với năng lực của từng người, từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng
Thường tiền hoặc hiện vật tất cả các ngày lễ, kỷ niệm trong năm
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, phát huy khả năng sáng tạo của bản thân
Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định Nhà nước và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đặc biệt VTC Online Care
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
Phụ cấp ăn trưa và máy tính
Chính sách đào tạo, hỗ trợ kinh phí đào tạo cho CBNV
Tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty VTC Online
