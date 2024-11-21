Tuyển Animation Design Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Animation Design Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Cùng team thiết kế chuyển hoá các sản phẩm tĩnh thành chuyển động

- Tạo các video hoạt hình ngắn cho các sản phẩm game phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm

- Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo các phần mềm After Effect - Photoshop - Moho

- Biết vẽ tay và sử dụng phần mềm Blender là 1 lợi thế

- Có khả năng làm việc nhóm, độc lập, đóng góp sáng kiến mới cho công việc

Tại Công ty VTC Online Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận đảm bảo xứng đáng với năng lực của từng người, từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng

Thường tiền hoặc hiện vật tất cả các ngày lễ, kỷ niệm trong năm

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, phát huy khả năng sáng tạo của bản thân

Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định Nhà nước và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đặc biệt VTC Online Care

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

Phụ cấp ăn trưa và máy tính

Chính sách đào tạo, hỗ trợ kinh phí đào tạo cho CBNV

Tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty VTC Online

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.