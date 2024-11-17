Tuyển Trưởng Nhóm Tuyển Dụng thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: H76 - H77, Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Nệm Thuần Việt đang tìm kiếm nhân tài cho vị trí Trưởng nhóm tuyển dụng có năng lực tạo nguồn nhân tài chủ động cho các vị trí Khối BO (level senior, manager); Có mindset lên kế hoạch triển khai các hoạt động Employer Branding cho genz; Có năng lực quản lý hiệu quả và tối ưu data & chi phí tuyển dụng.

Phát triển và thực thi chiến lược tuyển dụng & thu hút nhân tài:

Đánh giá nhu cầu nhân sự của tổ chức và thiết lập các mục tiêu tuyển dụng.

Lập kế hoạch tuyển dụng hiệu quả theo từng giai đoạn vận hành kinh doanh của Doanh nghiệp.

Quản lý hoạt động tuyển dụng:

Tiếp nhận, phân loại, chọn lọc và quản lý, lưu trữ hồ sơ ứng viên.

Trực tiếp phỏng vấn/sơ vấn và phối hợp với các bộ phận chuyên môn phỏng vấn các ứng viên.

Tổ chức cho ứng viên làm bài kiểm tra kỹ năng chuyên môn theo yêu cầu.

Quản lý các kênh tuyển dụng và làm việc với các đối tác tuyển dụng.

Xây dựng và quản lý hành trình trải nghiệm ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc xây dựng chân dung ứng viên, JD, đánh giá năng lực CBNV mới trong thời gian thử việc,...

Kiểm tra thông tin về tư cách, năng lực của ứng viên tại nơi làm việc cũ hoặc nhân thân (trong trường hợp cần thiết) đối với các ứng viên thành công sau phỏng vấn.

Quản lý và Xây dựng Thương hiệu Nhà tuyển dụng:

Tham gia vào việc phát triển và thực hiện các chiến lược xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng để thu hút và giữ chân nhân tài.

Quản lý nội dung cho các kênh xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng khác nhau, bao gồm: Website tuyển dụng, Social Media (Facebook, Zalo, Linkedin), kênh nội bộ,...

Phối hợp với Phòng Marketing để đảm bảo thông điệp và thương hiệu nhất quán trên tất cả các kênh.

Tham gia các hoạt động xã hội liên quan đến tuyển dụng/phát triển thương hiệu tuyển dụng nhằm tạo nguồn ứng viên.

Xây dựng và khai thác mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị: Trường Đại học/ Cao đẳng, Cơ quan đối tác,... để hợp tác trong lĩnh vực tuyển dụng.

Tổ chức hệ thống cơ sở dữ liệu:

Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn ứng viên tiềm năng (theo ngành nghề, kinh nghiệm, trình độ) nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hiện tại và trong tương lai.

Phân tích và theo dõi số liệu liên quan đến hoạt động tuyển dụng và thương hiệu nhà tuyển dụng.

Thiết lập và duy trì báo cáo tuyển dụng định kỳ.

Đo lường, phân tích và báo cáo hiệu quả của các sáng kiến xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.

Tham gia khảo sát, tìm hiểu thông tin về biên chế, mức lương thưởng, chế độ phúc lợi, đãi ngộ trên thị trường.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu.

Độ tuổi: 25-30

Bằng cấp:

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, quản trị nhân sự hoặc chuyên ngành khác liên quan.

Kinh nghiệm:

5 năm kinh nghiệm chuyên về Tuyển dụng và Phát triển thương hiệu.

Kinh nghiệm làm việc trong ngành FMCG, Chuỗi chi nhánh là một lợi thế.

Kỹ năng chuyên môn cần có:

Có kiến thức về phát triển nguồn nhân lực.

Khả năng quản lý phát triển thương hiệu tuyển dụng.

Tổ chức thiết lập và quản lý dữ liệu ứng viên, quản lý chi phí tuyển dụng.

Quản lý hiệu quả công việc Tuyển dụng và cải tiến quy trình tuyển dụng.

Kỹ năng giao tiếp và tin học văn phòng tốt.

Khả năng lãnh đạo và phát triển đội nhóm.

Khả năng phân tích và sử dụng các công cụ trực quan hoá dữ liệu để làm báo cáo.

Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Từ 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Thử việc 2 tháng: 85% thu nhập

Phúc lợi:

Chia sẻ kết quả kết quả hàng năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu, hỉ, quà tặng 8/3, 20/10,... theo chính sách chung của Công ty.

Được tham gia các chương trình du lịch, hoạt động ngoại khóa, teambuilding hằng năm theo tình hình hoạt động của Công ty.

Phát triển:

Được đào tạo nghiệp vụ: Công nghệ (Pancake, Base, Chat GPT 4.0...)

Được đào tạo kỹ năng phát triển cá nhân: OKRs (Quản trị mục tiêu), Kỹ năng lập kế hoạch và các kỹ năng mềm...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nệm Thuần Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin