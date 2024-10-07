Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Mục tiêu
Lãnh đạo và quản lý nhóm tuyển dụng trong việc phát triển và thực hiện chiến lược tuyển dụng cho Tập đoàn. Đảm bảo tuyển dụng được những nhân tài phù hợp với mục tiêu kinh doanh và văn hóa Tập đoàn. Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng và nâng cao hiệu quả tuyển dụng.
Lãnh đạo và quản lý nhóm tuyển dụng trong việc phát triển và thực hiện chiến lược tuyển dụng cho Tập đoàn.
Đảm bảo tuyển dụng được những nhân tài phù hợp với mục tiêu kinh doanh và văn hóa Tập đoàn.
Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng và nâng cao hiệu quả tuyển dụng.
Mô tả công việc
Lập kế hoạch và phát triển chiến lược tuyển dụng tổng thể, bao gồm kế hoạch tuyển dụng theo vị trí, theo thị trường, ... phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn. Quản lý ngân sách tuyển dụng và đảm bảo chi tiêu hiệu quả. Đào tạo, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm và giám sát tiến độ công việc. Trực tiếp tuyển dụng các vị trí cấp cao trong Tập đoàn. Báo cáo kết quả tuyển dụng cho Giám đốc Nhân sự. Cập nhật và cải tiến quy trình tuyển dụng để nâng cao hiệu quả tuyển dụng. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Lập kế hoạch và phát triển chiến lược tuyển dụng tổng thể, bao gồm kế hoạch tuyển dụng theo vị trí, theo thị trường, ... phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn.
Quản lý ngân sách tuyển dụng và đảm bảo chi tiêu hiệu quả.
Đào tạo, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm và giám sát tiến độ công việc.
Trực tiếp tuyển dụng các vị trí cấp cao trong Tập đoàn.
Báo cáo kết quả tuyển dụng cho Giám đốc Nhân sự.
Cập nhật và cải tiến quy trình tuyển dụng để nâng cao hiệu quả tuyển dụng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, hoặc lĩnh vực liên quan. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tuyển dụng và ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương ở công ty có mô hình Tập đoàn. Có khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm. Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt. Có kiến thức chuyên sâu về thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng. Ưu tiên UV có kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự tại thị trường nước ngoài.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tuyển dụng và ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương ở công ty có mô hình Tập đoàn.
Có khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm.
Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Có kiến thức chuyên sâu về thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng.
Ưu tiên UV có kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự tại thị trường nước ngoài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 30 triệu Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng, chính sách thưởng hoa hồng, chính sách khích lệ nhân sự có thành tích tốt Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela. Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân. Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc. Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm
Mức lương: Up to 30 triệu
Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng, chính sách thưởng hoa hồng, chính sách khích lệ nhân sự có thành tích tốt
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa Center Building, Dự án Hapulico Complex, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

