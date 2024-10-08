Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER

Mỹ phẩm / Trang sức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mỹ phẩm / Trang sức Tại CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER

Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 17, Đường số 2, KDC Hai Thành, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Mỹ phẩm / Trang sức Với Mức Lương Từ 18 Triệu

1. Công tác xây dựng, phát triển hoạt động của Phòng Đào tạo
- Xây dựng hệ thống các giáo trình, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo.
- Xây dựng giáo trình đào tạo về sản phẩm
- Xây dựng tài liệu giảng dạy các khóa học nghiệp vụ từ cơ bản, nâng cao.
- Phối hợp với các nhãn hàng đối tác đào tạo kiến thức sản phẩm mới cho nhân sự của công ty
2. Phối hợp với các BP khác về việc soạn thảo Giấy công bố, nhãn phụ và thông tin sản phẩm đối với các sản phẩm công ty nhập khẩu
3. Phối hợp với các BP khác cùng Review sản phẩm mới, đề xuất các nội dung chỉnh sửa (nếu có) đảm bảo đúng chuyên môn, quy định của pháp luật.
4. Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ và xử lý các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc.
5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Y, Dược, da liễu hoặc các ngành nghề liên quan.
· Có kiến thức sâu, rộng về công tác Đào tạo trong doanh nghiệp.
· Nắm vững kiến thức về sản phẩm đặc biệt là mỹ phẩm và làm đẹp.
· Chững chạc, nhiệt tình, khéo léo, chịu áp lực công việc cao.
· Có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực Đào tạo, có ít nhất 02 năm đảm nhận vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 18 triệu
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật lao động và Quy chế công ty
- Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và kĩ năng cần thiết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER

CÔNG TY TNHH SUCCESS TOGETHER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 168B Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

