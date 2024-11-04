Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa Victory Tower, Số 12 Tân Trào, P Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Từ 20 Triệu

1. Nhân sự:
a. Xây dựng và quản trị hệ thống:
• Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy, định biên – tiêu chuẩn nhân sự, tinh gọn và hiệu quả.
• Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống mô tả công việc, quy trình làm việc – tương tác liên quan nhân sự, hành chính từ cá nhân đến từng phòng ban, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt và liên tục.
• Hoàn thiện, quản lý hồ sơ nhân sự.
b. Vận hành tuyển dụng và đào tạo:
• Tuyển dụng: Đảm bảo tổ chức thực hiện các hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực để cung cấp đầy đủ về số lượng và chất lượng nhân sự theo yêu cầu phát triển của công ty một cách hiệu quả.
• Đào tạo & phát triển: Xây dựng các chương trình đào tạo & phát triển nguồn nhân lực: Các chương trình phát triển nghề nghiệp cho CBCNV, các chính chính sách lộ trình công danh và thay thế nhân sự, phát triển đội ngũ quản lý kế cận.
c. C&B: Quản lý, điều hành và kiểm soát nhân sự cấp dưới các công việc sau:
c. C&B:
• Tính lương, thưởng, phúc lợi... hàng tháng cho toàn bộ Công ty.
• Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về chế độ, chính sách.. khi có phát sinh.
• Các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV.
d. Truyền trông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp:
• Xây dựng, quảng bá thương hiệu tuyển dụng và truyền thông nội bộ của Công ty.
• Quản lý và xây dựng đặc trưng cho văn hóa doanh nghiệp.
2. Hành chính
• Quản lý, điều hành và trực tiếp kiểm soát nhân sự biên dưới các công việc sau:
o Xây dựng các quy chế tổ chức hành chính, hậu cần, kiểm soát ngân sách/chi phí hành chính trong Công ty.
• Thực hiện quản lý các hoạt động nội bộ của Công ty. Tổ chức sự kiện, hội họp, tiếp khách, phương tiện vận chuyển, vệ sinh...
3. Các công việc khác
• Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực.
• Biết cách hướng dẫn, đào tạo cấp dưới theo mô tả công việc nhân viên nhân sự.
• Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Giám đốc chi nhánh

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ứng viên 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty mô hình chuỗi; thương mại từ 300 nhân sự trở lên. Sinh năm 1988 trở lên
- Báo cáo công việc cho BOD . Sẵn sàng thực hiện các công việc chi tiết cùng nhân viên cấp dưới. Có thể làm ngoài giờ hành chính.
- Nắm vững các nghiệp vụ chuyên môn về hành chính nhân sự.
- Am hiểu luật lao động, BHXH, Thuế (KTKK, TS24, EBH...). Có kiến thức về pháp luật.
- Kỹ năng tin học văn phòng.
- Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề.
- Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm công việc cao.
- Khả năng nắm bắt tâm lý và xử lý tình huống linh hoạt, tư duy mạch lạc rõ ràng.
- Có năng lực xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhân viên. Năng lực trao đổi, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề về đánh giá nhân sự.

Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước BHSK 1 năm làm việc tại cty Team building hằng năm
BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước
BHSK 1 năm làm việc tại cty
Team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN RICHY GROUP

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

