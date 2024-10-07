Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72 - 74 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý các bộ phận: Kiểm soát, HCNS, Pháp lý. Tiếp nhận ý kiến, chỉ đạo từ BGĐ -> Đóng góp ý kiến, xây dựng phương án mô hình tổ chức bộ máy công ty, công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, chính sách lao động... Tổ chức, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động của các phòng ban để đảm bảo triển khai các công việc theo đúng kế hoạch được giao, báo cáo kịp thời đến BGĐ. Theo dõi, tổng hợp các hoạt động của các phòng ban để tham mưu cho BGĐ báo cáo thường xuyên cho HĐQT. Xây dựng và tham gia việc kiểm soát việc tuân thủ hệ thống quy trình, quy định trong thực hiện công việc. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, xây dựng hệ thống kiểm soát các quy trình, quy định (nội quy, quy định; lưu trữ hồ sơ; chế độ báo cáo...) của Công ty đảm bảo nhận diện và quản lý được rủi ro. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu. Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Hành chính, Luật. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Độ tuổi: 35-45 Thành thạo tin học văn phòng. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tổ chức, lãnh đạo và quản lý tốt. Kỹ năng phân tích, tổng hợp, xây dựng kế hoạch và báo cáo.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7, giờ hành chính. (thời gian linh động có thể thực hiện công việc 2 ngày thứ 7/ tháng) 12 ngày phép/năm, du lịch, khám sức khỏe hằng năm, thưởng sinh nhật, Lễ, Tết Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ

