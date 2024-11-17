Tuyển Quản lý dự án xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI TÂY NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu

Mức lương 30 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Long An, Huyện Tân Trụ, Tân Trụ

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 30 - 100 Triệu

Thắng Lợi Tây Nguyên là Công Ty trực thuộc Tập Đoàn Thắng Lợi

- Quản lý điều hành, hoạt động bán hàng của phòng kinh doanh phụ trách.

- Đào tạo, giám sát công việc, có trách nhiệm về hoạt động của tất cả NVKD trực thuộc bộ phận mình phụ trách.

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu được giao.

- Hỗ trợ nhân viên chăm sóc, tư vấn và chốt deal : Đất nền, Nhà phố, Căn hộ .... tại điểm nóng của thị trường Bất Động Sản, các sản phầm của Tập Đoàn Thắng Lợi

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bất động sản, đất nền, căn hộ....

- Tạo động lực và cơ hội phát triển cho các thành viên trong team.

Với Mức Lương 30 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm về quản lý mảng Bất động sản (Bắt buộc)

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Khả năng giao tiếp tốt và đàm phán, có khả năng tạo mối quan hệ khách hàng lâu dài.

- Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập, làm việc theo đội nhóm.

- Đam mê kinh doanh, yêu thích môi trường làm việc Bất Động Sản

- Mong muốn phát triển đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, Đam mê kinh doanh,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI TÂY NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12 triệu/tháng đến 100 triệu/tháng

- Nhận hoa hồng trên giá trị sản phẩm bán được từ 30 triệu/sản phẩm.

- Thưởng nóng từ 20 triệu/sản phẩm

- Bán dự án trực tiếp từ Chủ Đầu Tư hoặc các sản phẩm hot trên thị trường

- Cơ hội thăng tiến lên chức vụ mới theo lộ trình kinh doanh rõ ràng.

- Tham gia ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm, hưởng các chế độ phúc lợi...

- Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp các công tác hỗ trợ bán hàng.

- Tham gia miễn phí 100% chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao với nghề BĐS

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực BĐS

- Du lịch, team Building hàng năm.

- Chế độ Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép 12 ngày/ năm, các chế độ khác tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI TÂY NGUYÊN

