Tuyển Quản lý dự án xây dựng MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MINH MINH GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Quản lý dự án xây dựng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 48 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch, giải pháp, chi phí kế hoạch kinh doanh cho từng dự án
Xây dựng quy trình triển khai và theo dõi các công việc kế hoạch kinh doanh
Xây dựng kế hoạch bán hàng
Khảo sát nghiên cứu đánh giá thị trường và tìm hiểu thông tin dự án
Triển khai và giám sát bán hàng
Giám sát, báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động bán hàng
Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.
Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh tổng thể.
Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh, giao dịch.
Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh.
Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc của tất cả nhân viên trực thuộc Bộ phận kinh doanh.
Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng.
Xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông, marketing của Dự án.
Thu thập thông tin thị trường, thị hiếu, nhu cầu của Chủ sở hữu và đối tác.
Quản lý, Kiểm tra và đánh giá năng lực các Đại lý chiến lược
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban TGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 28-45 tuổi
– Tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán
– Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc.
– Có từ 3 năm kinh nghiệm vị trí Giám đốc kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.
– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, bất động sản, kinh tế, marketing, kiến trúc... Ưu tiên có chứng chỉ kinh doanh BĐS
– Có các kỹ năng tìm kiếm khách hàng, Marketing Online: Facebook, Google,...
– Am hiểu về thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng.
– Có khả năng quản lý nhóm, có khả năng truyền lửa, đào tạo kĩ năng sales và thu hút nhân sự
– Có kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, biết đàm phán, có khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ.

Tại MINH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương, hoa hồng cao 3-5% tùy dự án
– Thưởng nóng, thưởng thành tích cá nhân
– Phân phối các dự án siêu HOT, giỏ hàng độc quyền
– Môi trường làm việc thân thiện, năng động
– Hỗ trợ chi phí marketing cá nhân lên đến 50%
– Được hỗ trợ dữ liệu khách hàng tiềm năng
– BHXH, BHYT, thưởng lễ tết theo quy định
- Teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MINH MINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

MINH MINH GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 49 B2-10 Shop House Minh Mạng, KĐT Nam Hòa Xuân, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

