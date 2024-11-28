Tuyển Quản lý dự án xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG

Quản lý dự án xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: An Phú Shop Villa, Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ dự án bất động sản, từ khâu lập kế hoạch đến hoàn thành dự án.
Phân tích thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng để đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Lập kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn của dự án, bao gồm: kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tiến độ.
Quản lý đội ngũ nhân viên, phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ công việc.
Kiểm soát chi phí, đảm bảo dự án được thực hiện đúng ngân sách.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
Báo cáo tiến độ dự án cho cấp trên định kỳ.
Làm việc với các bên liên quan như nhà thầu, nhà cung cấp, khách hàng.
Đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ dự án đúng kế hoạch.
Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí Trưởng phòng/Giám đốc dự án bất động sản.
Nắm vững các kiến thức về quản lý dự án, quản lý rủi ro, quản lý chi phí.
Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ và giao tiếp tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng, chính xác.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô Y01.03 An Phú Shop Villa, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

