Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Bennett Wright làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô AL.06b - 08a và Lô AL.08b - 12a, đường số 10, khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

- Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty lên kế hoạch và triển khai tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

- Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài, lộ trình thăng tiến và thay thế nhân sự, xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa.

- Tối ưu nội quy lao động, hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó.

- Quản lý và đào tạo nghiệp vụ HCNS cho nhân viên, đảm bảo hiệu xuất hoàn thành công việc của các thành viên trong team.

- Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty, văn hóa doanh nghiệp.

_ Độ tuổi: 25 - 45

_ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý Hành Chính, Quản trị Nhân Sự, thông thạo tiếng Trung

_ Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở vị trí tương đương tại các Công ty sản xuất, mô hình từ 50 người trở lên

_ Có kỹ năng quản lý đội nhóm, thiết lập mục tiêu rõ ràng và tổ chức công việc tốt

_ Thường xuyên cập nhật Luật Doanh Nghiệp, Luật Lao Động và các bộ luật liên quan

_ Tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm xử lý tình huống

Tại Công Ty TNHH Bennett Wright Thì Được Hưởng Những Gì

_ Thu nhập hấp dẫn thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn

_ Trợ cấp cơm trưa

_ Phụ cấp điện thoại (tùy vị trí và nhu cầu công việc)

_ Xét duyệt tăng lương hàng năm

_ Đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bennett Wright

