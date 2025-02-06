Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRINH MY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 564 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Điều hành quản lý (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát) và chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc của Phòng HCNS theo kế hoạch, chỉ tiêu Công ty đề ra.

• Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ dài hạn với các đối tác cung cấp dịch vụ hạ tầng, nhân sự, đào tạo...

• Quản lý và đào tạo nhân sự

• Quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách vận hành văn phòng, công tác phí và các ngân sách khác

• Tham mưu, đề xuất cho Tổng giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động,...

• Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

+ Đại học trở lên chuyên ngành về quản trị nhân sự, pháp lý

+ Các bằng cấp liên quan đến quản trị nhân sự

- Kinh nghiệm: Ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm nhân sự, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương nhân sự

- Am hiểu về quản trị nhân sự, quản lý hành chính

- Am hiểu Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội và pháp luật

- Kỹ năng quản lý điều hành bộ phận: lập và triển khai kế hoạch

- Kỹ năng: giải quyết vấn đề, tạo động lực, giao tiếp

- Kỹ năng quản trị nhân sự

- Phẩm chất: Quyết đoán, có trách nhiệm

Chuyên làm về doanh nghiệp

Thử việc: 2 tháng. Từ 30 tới 43 T

Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 14- 20 triệu

Theo Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội và pháp luật

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin