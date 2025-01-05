Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 19 Triệu

Mức lương 16 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 16 - 19 Triệu

Giám sát và hướng dẫn đội ngũ nhân sự, bao gồm các bộ phận Tuyển Dụng, C&B (Chính Sách & Phúc Lợi), và Hành Chính

Phân công công việc và theo dõi tiến độ đảm bảo hoàn thành các hạn mục hàng ngày/tuần/tháng/quý và hàng năm

Phối hợp với đội ngũ Tuyển Dụng để xác định nhu cầu tuyển dụng và triển khai các chiến lược tuyển dụng hiệu quả

Đảm bảo tính chính xác trong tính toán và nộp đúng hạn các công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội, lương, thuế thu nhập cá nhân, phí dịch vụ v.v

Hỗ trợ đội ngũ C&B giải quyết các vấn đề lương và xử lý các thắc mắc từ nhân viên

Hỗ trợ xây dựng và sửa đổi các chính sách, quy trình nhân sự

Chuẩn bị các báo cáo nhân sự hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho cấp trên

Hỗ trợ Trưởng Phòng Nhân Sự trong việc lên kế hoạch và thực thi các chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh

Với Mức Lương 16 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có ít nhất 1 năm giữ vai trò Giám sát hoặc Trợ lý Quản lý

Kinh nghiệm C&B là bắt buộc

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và phần mềm quản lý nhân sự (HRIS)

Kỹ năng tiếng Anh từ khá trở lên

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực Hospitality/ F&B

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO Thì Được Hưởng Những Gì

Khung lương: 16,000,000 – 19,000,000 VND/ tháng

Ký kết hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật

24 ngày nghỉ hàng năm

Hỗ trợ hiếu hỉ, đau ốm,...

Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo quốc tế

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Chương trình giảm giá cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO

