Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 19 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO

Mức lương
16 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 16 - 19 Triệu

Giám sát và hướng dẫn đội ngũ nhân sự, bao gồm các bộ phận Tuyển Dụng, C&B (Chính Sách & Phúc Lợi), và Hành Chính
Phân công công việc và theo dõi tiến độ đảm bảo hoàn thành các hạn mục hàng ngày/tuần/tháng/quý và hàng năm
Phối hợp với đội ngũ Tuyển Dụng để xác định nhu cầu tuyển dụng và triển khai các chiến lược tuyển dụng hiệu quả
Đảm bảo tính chính xác trong tính toán và nộp đúng hạn các công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội, lương, thuế thu nhập cá nhân, phí dịch vụ v.v
Hỗ trợ đội ngũ C&B giải quyết các vấn đề lương và xử lý các thắc mắc từ nhân viên
Hỗ trợ xây dựng và sửa đổi các chính sách, quy trình nhân sự
Chuẩn bị các báo cáo nhân sự hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho cấp trên
Hỗ trợ Trưởng Phòng Nhân Sự trong việc lên kế hoạch và thực thi các chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh

Với Mức Lương 16 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có ít nhất 1 năm giữ vai trò Giám sát hoặc Trợ lý Quản lý
Kinh nghiệm C&B là bắt buộc
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và phần mềm quản lý nhân sự (HRIS)
Kỹ năng tiếng Anh từ khá trở lên
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực Hospitality/ F&B

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO Thì Được Hưởng Những Gì

Khung lương: 16,000,000 – 19,000,000 VND/ tháng
Ký kết hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật
24 ngày nghỉ hàng năm
Hỗ trợ hiếu hỉ, đau ốm,...
Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo quốc tế
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Chương trình giảm giá cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Bình Minh, Số 2 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

