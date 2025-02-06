Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH PT GROW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH PT GROW
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH PT GROW

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH PT GROW

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 488/30 Phạm Văn Chiêu, Phường 16,, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Trách nhiệm chính:
Tuyển dụng nhân sự
Đào tạo phát triển nhân sự
Xây dựng thực hiện chế độ đãi ngộ cho người lao động
Quản lý nhân sự
Quan hệ lao động
Nhiệm vụ chính:
Lập kế hoạch tuyển dụng tháng, quý, năm theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;
Triển khai công tác tuyển dụng ( thu thập sàng lọc hồ sơ, tổ chức kiểm tra phỏng vấn tuyển chọn);
Phân tích đánh giá tuyển dụng ( kết quả đầu vào, chi phí tuyển dụng );
Báo cáo tình hình tuyển dụng
Thiết lập hệ thống đánh giá thành tích làm việc (KPI), năng suất lao động & các chỉ tiêu đo lường nhân sự.
Xây dựng chương trình đào tạo nhân viên mới, đào tạo lại, đào tạo nâng cao nhân viên trên toàn hệ thống theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của từng bộ phận
Xây dựng và triển khai đánh giá thực hiện công việc; đánh giá thi đua khen thưởng theo tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu của ban giám đốc;
Triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi cho người lao động: BHXH, BHYT, BHTN, thăm quan, du lịch; thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, lễ tết...
Quản lý thông tin nhân sự
Thống kê, phân tích báo cáo tình hình biến động nhân sự theo tháng, quý, năm và theo yêu cầu của ban giám đốc;
Triển khai lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu, giấy tờ hành chính của công ty...
Là cầu nối giữa ban giám đốc và người lao động;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức
Có kiến thức về quản trị nhân lực;
Am hiểu luật lao động;
2. Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp;
Kỹ năng lập kế hoạch, ra quyết định;
Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức công việc hiệu quả;
Kỹ năng giải quyết vấn đề;
3. Thái độ
Nhanh nhẹn, thông minh, bao quát;
Tính liêm chính, công bằng;
Tinh thần chủ động và trách nhiệm;

Tại CÔNG TY TNHH PT GROW Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị đầy đủ những công cụ và điều kiện làm việc phù hợp.
Được khuyến khích đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Được đề xuất mức lương và phụ cấp phù hợp với năng lực và trách nhiệm thực tế.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm và phúc lợi xã hội theo quy định của công ty và pháp luật.
Được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc.
Xét tăng lương hàng năm, lương T13
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt tình. Sếp tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ hết mình
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHYT, Lễ, Tết,...).
Các quyền lợi khác theo quy định của công ty: du lịch, nghỉ lễ, nghỉ phép, sinh nhật, hiếu, hỷ, teambuildng
Thời gian làm việc: 8h - 17h00: từ Thứ 2 đến Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PT GROW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PT GROW

CÔNG TY TNHH PT GROW

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 488/30 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

