Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH PT GROW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 488/30 Phạm Văn Chiêu, Phường 16,, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Trách nhiệm chính:

Trách nhiệm chính:

Tuyển dụng nhân sự

Đào tạo phát triển nhân sự

Xây dựng thực hiện chế độ đãi ngộ cho người lao động

Quản lý nhân sự

Quan hệ lao động

Nhiệm vụ chính:

Lập kế hoạch tuyển dụng tháng, quý, năm theo yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

Triển khai công tác tuyển dụng ( thu thập sàng lọc hồ sơ, tổ chức kiểm tra phỏng vấn tuyển chọn);

Phân tích đánh giá tuyển dụng ( kết quả đầu vào, chi phí tuyển dụng );

Báo cáo tình hình tuyển dụng

Thiết lập hệ thống đánh giá thành tích làm việc (KPI), năng suất lao động & các chỉ tiêu đo lường nhân sự.

Xây dựng chương trình đào tạo nhân viên mới, đào tạo lại, đào tạo nâng cao nhân viên trên toàn hệ thống theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của từng bộ phận

Xây dựng và triển khai đánh giá thực hiện công việc; đánh giá thi đua khen thưởng theo tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu của ban giám đốc;

Triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi cho người lao động: BHXH, BHYT, BHTN, thăm quan, du lịch; thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, lễ tết...

Quản lý thông tin nhân sự

Thống kê, phân tích báo cáo tình hình biến động nhân sự theo tháng, quý, năm và theo yêu cầu của ban giám đốc;

Triển khai lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu, giấy tờ hành chính của công ty...

Là cầu nối giữa ban giám đốc và người lao động;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức

Có kiến thức về quản trị nhân lực;

Am hiểu luật lao động;

2. Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp;

Kỹ năng lập kế hoạch, ra quyết định;

Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức công việc hiệu quả;

Kỹ năng giải quyết vấn đề;

3. Thái độ

Nhanh nhẹn, thông minh, bao quát;

Tính liêm chính, công bằng;

Tinh thần chủ động và trách nhiệm;

Tại CÔNG TY TNHH PT GROW Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị đầy đủ những công cụ và điều kiện làm việc phù hợp.

Được khuyến khích đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Được đề xuất mức lương và phụ cấp phù hợp với năng lực và trách nhiệm thực tế.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm và phúc lợi xã hội theo quy định của công ty và pháp luật.

Được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc.

Xét tăng lương hàng năm, lương T13

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt tình. Sếp tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ hết mình

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHYT, Lễ, Tết,...).

Các quyền lợi khác theo quy định của công ty: du lịch, nghỉ lễ, nghỉ phép, sinh nhật, hiếu, hỷ, teambuildng

Thời gian làm việc: 8h - 17h00: từ Thứ 2 đến Thứ 7

