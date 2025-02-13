Tuyển Trưởng phòng nhân sự BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mô tả công việc

• Tiếp nhận các thông tin tài liệu và triển khai dịch song ngữ Việt - Trung

• Tiếp nhận các thông tin, tài liệu dự án và các công việc khác để triển khai xử lý công việc theo yêu cầu.

• Tham gia dịch thuật cho các cuộc họp với khách hàng Đài loan, Trung quốc.

• Trực tiếp liên hệ và duy trì quan hệ với khách hàng Đài loan, trung Quốc theo thông tin được cung cấp.

• Triển khai nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thông tin khách hàng, nhà cung cấp,...thông qua trang web của Đài loan, Trung quốc và lập báo cáo.

• Triển khai các hồ sơ giới thiệu công ty, hồ sơ năng lực,... bằng song ngữ Việt - Trung

• Lập các bảng kế hoạch công việc bản thân theo tiến độ từ Trưởng chi nhánh định kỳ hàng tuần.

• Thực hiện các tác vụ khách theo nhiệm vụ cụ thể được giao