Tuyển Trưởng phòng nhân sự BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

BMB&A JSC.
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
BMB&A JSC.

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại BMB&A JSC.

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Mô tả công việc
• Tiếp nhận các thông tin tài liệu và triển khai dịch song ngữ Việt - Trung
• Tiếp nhận các thông tin, tài liệu dự án và các công việc khác để triển khai xử lý công việc theo yêu cầu.
• Tham gia dịch thuật cho các cuộc họp với khách hàng Đài loan, Trung quốc.
• Trực tiếp liên hệ và duy trì quan hệ với khách hàng Đài loan, trung Quốc theo thông tin được cung cấp.
• Triển khai nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thông tin khách hàng, nhà cung cấp,...thông qua trang web của Đài loan, Trung quốc và lập báo cáo.
• Triển khai các hồ sơ giới thiệu công ty, hồ sơ năng lực,... bằng song ngữ Việt - Trung
• Lập các bảng kế hoạch công việc bản thân theo tiến độ từ Trưởng chi nhánh định kỳ hàng tuần.
• Thực hiện các tác vụ khách theo nhiệm vụ cụ thể được giao

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ – Bằng cấp : Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ Trung
• Thành thạo tiếng TRUNG 4 kỹ năng
• Sử dụng thành thạo MS Office
• Hiểu biết về các tù vựng chuyên ngành xây dựng
• Giao tiếp trình bày rõ ràng, khả năng nắm bắt vấn đề tốt, khả năng xử lý vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng đi công tác khi có yêu cầu.

Tại BMB&A JSC. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BMB&A JSC.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BMB&A JSC.

BMB&A JSC.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 148 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

