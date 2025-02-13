Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 đường 30 Tháng 4, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.

Tham mưu cho BGĐ trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo, tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ hiệu quả, phù hợp với chiến lược và mô hình kinh doanh của công ty.

Kiểm soát các hoạt động của C&B liên quan đến bảng lương hàng tháng, hợp đồng lao động, bảo hiểm,...

Xây dựng và nuôi dưỡng môi trường làm việc tích cực, gắn kết, động viên và bảo toàn nguồn nhân lực

Định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực chức năng nhiệm vụ của P.HCNS

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Lương: 18 - 23 triệu, thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 đến 17h30, Sáng thứ 7: 8h00 đến 12h00

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành về Quản trị nhân lực, Luật, ... hoặc các ngành nghề liên quan

Có khả năng xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp (KPI, Năng lực, Quản trị lương thưởng, phúc lợi theo thị trường)

Am hiểu Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, các quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý doanh nghiệp

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm tại Công ty Bất động sản.

Kỹ năng quản lý và điều hành bộ phận: Lập và triển khai kế hoạch

Kỹ năng: giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề, tạo động lực

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

Thưởng hiệu quả công việc, Thưởng các kỳ lễ (30/04, 02/09...)

Thưởng Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh

Tham gia các sự kiện: team-building, du lịch thường niên...

Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới, Sinh con, Thăm bệnh, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin