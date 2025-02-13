Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home
- Hồ Chí Minh: 113 đường 30 Tháng 4, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 18 - 23 Triệu
Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.
Tham mưu cho BGĐ trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo, tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ hiệu quả, phù hợp với chiến lược và mô hình kinh doanh của công ty.
Kiểm soát các hoạt động của C&B liên quan đến bảng lương hàng tháng, hợp đồng lao động, bảo hiểm,...
Xây dựng và nuôi dưỡng môi trường làm việc tích cực, gắn kết, động viên và bảo toàn nguồn nhân lực
Định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực chức năng nhiệm vụ của P.HCNS
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ
Lương: 18 - 23 triệu, thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 đến 17h30, Sáng thứ 7: 8h00 đến 12h00
Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp (KPI, Năng lực, Quản trị lương thưởng, phúc lợi theo thị trường)
Am hiểu Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, các quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý doanh nghiệp
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm tại Công ty Bất động sản.
Kỹ năng quản lý và điều hành bộ phận: Lập và triển khai kế hoạch
Kỹ năng: giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề, tạo động lực
Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả công việc, Thưởng các kỳ lễ (30/04, 02/09...)
Thưởng Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh
Tham gia các sự kiện: team-building, du lịch thường niên...
Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới, Sinh con, Thăm bệnh, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
