Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 300 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Địa điểm làm việc tại một trong các Công ty thành viên của BIC tại địa bàn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh trên toàn quốc

- Thực hiện tư vấn, marketing sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tới khách hàng.

- Đánh giá thông tin về khách hàng và rủi ro yêu cầu bảo hiểm.

- Lập hợp đồng bảo hiểm, theo dõi thực hiện hợp đồng, thu phí và theo dõi thanh toán phí Thiết lập và mở rộng quan hệ khách hàng, thực hiện chăm sóc, phát triển khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

- Thu nhập năm khoảng từ 100 triệu đến 300 triệu tùy theo năng lực, bao gồm: lương vị trí công việc, lương kinh doanh, thưởng quý/năm, thưởng các dịp lễ tết...

- Cơ hội phát triển: tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

- Hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước, bảo hiểm BIC Care dành riêng cho cán bộ BIC và người thân.