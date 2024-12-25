Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xây dựng chiến lược, triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Thiết lập hệ thống đánh giá thành tích làm việc (KPI), năng suất lao động & các chỉ tiêu đo lường nhân sự.
- Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế, chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực. Triển khai và giám sát việc thực hiện hệ thống quản trị chất lượng đồng bộ.
- Điều hành Phòng Nhân Sự nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch định kỳ.
- Đại diện Doanh Nghiệp xử lý các giao dịch đối nội và đối ngoại liên quan đến Nhân sự và Pháp chế.
- Tương tác, hỗ trợ các Bộ Phận triển khai, hoàn thiện chương trình quản trị và phát triển nguồn nhân lực.
- Tham mưu, đề xuất cho Ban Lãnh Đạo các vấn đề liên quan đến Nhân sự và Pháp chế.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 38 đến 50 tuổi.
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng nhanh.
- Am hiểu Luật pháp, các quy định, thủ tục và chính sách Nhà nước.
- Khả năng thuyết trình, đàm phán.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Đến với Thái Sơn, ngoài thu nhập, Chúng tôi cam kết các giá trị của Bạn tạo ra sẽ được công nhận bằng việc không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho nhân sự cụ thể như:
Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;
- Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;
- Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;
- Tạo cơ hội thăng tiến cho mọi người;
- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;
- Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghĩ dưỡng hàng năm .v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2C Phổ Quang, Phường 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

