Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GOTADI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Từ 25 Triệu

I. Quản lý team (30%)

1. Quản lý toàn bộ hoạt động của bộ phận HR: Giao việc, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá hiệu quả nhân viên cấp dưới.

2. Có trách nhiệm báo cáo cho BOD

3. Tham gia tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân viên.

II. Chuyên môn (70%):

1. Tham mưu, đề xuất cho BOD các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về chính sách lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động,...

2. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng cho công ty.

3. Phát triển nguồn nhân lực trong công ty bằng cách lập ra các chiến lược đánh giá năng suất nhân viên, tuyển dụng, đào tạo và phát triển...

4. Giám sát hệ thống phòng ban, các chiến lược và chiến thuật quản trị nhân lực

5. Tổ chức các cuộc họp nhân viên định kỳ, tổ chức hoạt động gắn kết nhân viên (teambuilding, kick off,...)

6. Theo dõi hiệu quả, báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng và có giải pháp, sáng kiến khắc phục.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

· Cao đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan (du lịch, lữ hành, hàng không, quản trị kinh doanh...)

· Tiếng Anh: giao tiếp, đọc hiểu và dịch tài liệu

2. Kỹ năng:

· Kỹ năng giao tiếp

· Kỹ năng làm việc, quản lý và xây dựng nhóm

· Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

· Kỹ năng xây dựng mối quan hệ

3. Kinh nghiệm:

· Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

· Ưu tiên ngành du lịch, hàng không

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GOTADI Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch/teambuilding hàng năm, bảo hiểm sức khỏe,....

Môi trường làm việc năng động.

Bảo hiểm sức khỏe, đào tạo, teambuilding hàng năm

Đầy đủ chính sách theo luật lao động

Phụ cấp khác: Cơm trưa, gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GOTADI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin