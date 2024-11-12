Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CORNERSTONE FARM SOLUTIONS PTY LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 33 Triệu

Mức lương 22 - 33 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 22 - 33 Triệu

Với Mức Lương 22 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bằng cấp chính

Kinh nghiệm đã được chứng minh trong phát triển kinh doanh, quản lý tài khoản hoặc bán hàng, tốt nhất là trong các ngành xây dựng, công nghệ hoặc bất động sản.

Kỹ năng quản lý dự án mạnh mẽ, có khả năng đa nhiệm và quản lý nhiều

dự án cùng lúc.

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ giữa các cá nhân tuyệt vời, cả bằng văn bản và lời nói.

Khả năng hiểu và truyền đạt thông tin chi tiết về sản phẩm kỹ thuật cho

khách hàng không chuyên về kỹ thuật.

Có hiểu biết về công nghệ timelapse hoặc xây dựng là một lợi thế nhưng không bắt buộc.

Có cách tiếp cận chủ động, hướng đến giải pháp, tập trung vào thành công của khách hàng.

Thành thạo tiếng Anh; có kỹ năng tiếng Việt là một lợi thế.

Tại CORNERSTONE FARM SOLUTIONS PTY LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ cấu lương và hoa hồng cạnh tranh.

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.

Cơ hội giao lưu với các nhà lãnh đạo trong ngành trên khắp Việt Nam và Châu Á.

Môi trường làm việc hỗ trợ, tập trung vào phát triển chuyên môn.

Mọi chi phí liên quan đến công việc, đi lại đều do công ty chi trả

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại Timelapse SEA và trở thành một phần của hành trình thú vị nhằm chuyển đổi cách thức các dự án xây dựng

và bất động sản được ghi lại và giới thiệu tại Châu Á!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CORNERSTONE FARM SOLUTIONS PTY LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin