Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CORNERSTONE FARM SOLUTIONS PTY LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 33 Triệu

CORNERSTONE FARM SOLUTIONS PTY LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Mức lương
22 - 33 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Các bằng cấp chính
Kinh nghiệm đã được chứng minh trong phát triển kinh doanh, quản lý tài khoản hoặc bán hàng, tốt nhất là trong các ngành xây dựng, công nghệ hoặc bất động sản.
Kỹ năng quản lý dự án mạnh mẽ, có khả năng đa nhiệm và quản lý nhiều
dự án cùng lúc.
Kỹ năng giao tiếp và quan hệ giữa các cá nhân tuyệt vời, cả bằng văn bản và lời nói.
Khả năng hiểu và truyền đạt thông tin chi tiết về sản phẩm kỹ thuật cho
khách hàng không chuyên về kỹ thuật.
Có hiểu biết về công nghệ timelapse hoặc xây dựng là một lợi thế nhưng không bắt buộc.
Có cách tiếp cận chủ động, hướng đến giải pháp, tập trung vào thành công của khách hàng.
Thành thạo tiếng Anh; có kỹ năng tiếng Việt là một lợi thế.

Tại CORNERSTONE FARM SOLUTIONS PTY LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ cấu lương và hoa hồng cạnh tranh.
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.
Cơ hội giao lưu với các nhà lãnh đạo trong ngành trên khắp Việt Nam và Châu Á.
Môi trường làm việc hỗ trợ, tập trung vào phát triển chuyên môn.
Mọi chi phí liên quan đến công việc, đi lại đều do công ty chi trả
Hãy tham gia cùng chúng tôi tại Timelapse SEA và trở thành một phần của hành trình thú vị nhằm chuyển đổi cách thức các dự án xây dựng
và bất động sản được ghi lại và giới thiệu tại Châu Á!

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Trung Hoa, Cau Giay

