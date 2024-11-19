Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, TP Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Hiểu, hướng dẫn, triển khai và giám sát nhân viên trong việc theo dõi và hoàn thành các báo cáo bán hàng theo quy định của công ty.

- Quản lý, phân tích và đánh giá hiệu quả đầu tư điểm bán để hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc quyết định chấm dứt, tái ký hay ký mới hợp đồng tài trợ đối với các điểm bán hiện tại và tiềm năng.

- Giám sát, phân tích và đánh giá sự hiệu quả của các chương trình HTBH thông qua sản lượng và tiến độ sử dụng ngân sách bán hàng so với kế hoạch, từ đó hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc xây dựng các chương trình trong tương lai.

- Tổng hợp, phân tích và đề xuất kế hoạch S&OP cho từng khu vực để đảm bảo dữ liệu S&OP phù hợp với chỉ tiêu bán hàng của công ty.

- Chịu trách nhiệm cho việc tính thưởng doanh số bán hàng hàng tháng của đội ngũ bán hàng

- Quản lý team: 12 - 15 nhân viên

- Phối hợp với bộ phận Điều hành tiêu thụ TCT xây dựng quy trình làm việc trong bộ phận Hỗ trợ tiêu thụ tại công ty thương mại.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương trong lĩnh vực tiêu thụ, bán hàng hoặc hỗ trợ kinh doanh.

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý thời gian và giao tiếp tốt.

- Thành thạo các phần mềm quản lý bán hàng và Microsoft Office.

- Kỹ năng phân tích và báo cáo số liệu tốt.

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

- Kỹ năng triển khai công việc, tổng hợp và phân tích báo cáo

- Kỹ năng quản lý, đào tạo nhân viên

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Có khả năng nắm bắt tâm lý và đàm phán với khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương upto 35mil, tiếp khách 5 triệu, xăng xe 2 triệu, cơm trưa 730, điện thoại 400

- Thưởng KPI từ 1-4 tháng lương/năm dựa trên hiệu quả làm việc.

- Lương tháng 13 và thử việc hưởng full lương ngay từ ngày đầu tiên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin