Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD SÀI GÒN
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
• Bộ phận (Ban/phòng): Kinh doanh.
• Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối
quan hệ kinh doanh mới.
• Hiểu rõ và thuộc tính năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản
phẩm của đối thủ cạnh tranh.
• Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong
trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.
• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
• Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp TC trở lên, từ 22t – 40 tuổi.
• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm về sale, sale thị trường
• Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, hoạt bát trong công việc.
• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm về sale, sale thị trường
• Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, hoạt bát trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
• Chính thức: Lương căn bản + doanh số (30.000.000 – 40.000.000)
• Thử việc: 1 – tháng: 12.000.000đ/tháng + doanh số. Chính thức: 15.000.000đ/ tháng + doanh số
• Thời gian: Làm ca gãy từ 16h – 12h (Nghỉ 2 ngày/tháng)
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
• Thử việc: 1 – tháng: 12.000.000đ/tháng + doanh số. Chính thức: 15.000.000đ/ tháng + doanh số
• Thời gian: Làm ca gãy từ 16h – 12h (Nghỉ 2 ngày/tháng)
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
