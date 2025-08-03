Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

• Bộ phận (Ban/phòng): Kinh doanh.

• Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối

quan hệ kinh doanh mới.

• Hiểu rõ và thuộc tính năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản

phẩm của đối thủ cạnh tranh.

• Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong

trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

• Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp TC trở lên, từ 22t – 40 tuổi.

• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm về sale, sale thị trường

• Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, hoạt bát trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

• Chính thức: Lương căn bản + doanh số (30.000.000 – 40.000.000)

• Thử việc: 1 – tháng: 12.000.000đ/tháng + doanh số. Chính thức: 15.000.000đ/ tháng + doanh số

• Thời gian: Làm ca gãy từ 16h – 12h (Nghỉ 2 ngày/tháng)

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD SÀI GÒN

