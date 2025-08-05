Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tổ chức, điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán trong công ty theo đúng quy định pháp luật và chính sách nội bộ.

Lập kế hoạch tài chính, ngân sách, dòng tiền và báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Giám sát doanh thu theo ca, theo dịch vụ, theo chi nhánh: tiền mặt, chuyển khoản, POS, ví điện tử. Giám sát chặt chẽ quy trình bán hàng – thu tiền – xuất hóa đơn trong lĩnh vực thẩm mỹ để phòng ngừa thất thoát.

Quản lý công nợ phải thu khách hàng, thẻ gói, trả góp, hoàn/huỷ dịch vụ.

Kiểm soát chi phí vận hành, đặc biệt là chi phí hoa hồng, khuyến mãi, quà tặng, marketing và đầu tư máy móc thiết bị.

Phân tích lợi nhuận trên từng chi nhánh/dịch vụ để đưa ra khuyến nghị tài chính cho Ban lãnh đạo.

Lập và nộp báo cáo thuế đúng hạn; tư vấn các giải pháp tối ưu thuế hợp pháp.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, các bên kiểm tra định kỳ.

Quản lý, đào tạo và đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ kế toán tổng hợp, kế toán chi nhánh, thu ngân hệ thống. Hướng dẫn quy trình ghi nhận doanh thu và quản lý chi tiêu tại điểm bán.

Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ra quyết định chiến lược thông qua phân tích tài chính và các chỉ số hiệu suất (KPI).

Tư vấn tài chính, dòng tiền, thuế và đề xuất các giải pháp tối ưu chi phí, tăng hiệu quả hoạt động.

Phối hợp với các phòng ban khác đảm bảo kiểm soát chi phí chặt chẽ, đặc biệt là chi phí marketing, hoa hồng nhân viên, chi phí hàng hóa và dịch vụ thẩm mỹ.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí Kế toán trưởng, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành dịch vụ, thẩm mỹ, spa, y tế.

Am hiểu sâu về chuẩn mực kế toán, thuế, pháp luật doanh nghiệp.

Hiểu rõ nghiệp vụ kế toán liên quan đến dịch vụ trả trước, thẻ gói, chiết khấu, hoa hồng nhân viên, trả góp...

Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.

Kỹ năng quản lý, kiểm soát quy trình, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch tài chính tốt.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA SME/Enterprise, Bravo, ERP…) và công cụ quản lý doanh thu POS đa điểm.

Trung thực, tư duy logic, nhạy bén trong việc xử lý vấn đề và phòng ngừa rủi ro tài chính.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 30-40 triệu đồng.

Thưởng theo hiệu quả công việc, các dịp lễ Tết.

Thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả tài chính.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến lên Giám đốc Tài chính (CFO) nếu phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin