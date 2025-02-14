Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE làm việc tại Tiền Giang thu nhập 25 - 45 Triệu

Mô tả công việc

- Thư ký tại các cuộc họp, Truyền đạt chỉ thị của Giám đốc cho các đơn vị

- Hỗ trợ Giám đốc trong các chức năng:

+ Giám sát theo dõi các công việc Nhân sự

+ Kiểm soát dữ liệu tính lương, bảng lương, bảo hiểm, thuế

+ Hỗ trợ các công việc hành chính

- Tham mưu và đề xuất các giải pháp để xử lý hiệu quả các vấn đề trong nội bộ, trợ giúp Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công