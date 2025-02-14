Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE làm việc tại Tiền Giang thu nhập 25 - 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE
- Tiền Giang: Lô 97A Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 25 - 45 Triệu
Mô tả công việc
- Thư ký tại các cuộc họp, Truyền đạt chỉ thị của Giám đốc cho các đơn vị
- Hỗ trợ Giám đốc trong các chức năng:
+ Giám sát theo dõi các công việc Nhân sự
+ Kiểm soát dữ liệu tính lương, bảng lương, bảo hiểm, thuế
+ Hỗ trợ các công việc hành chính
- Tham mưu và đề xuất các giải pháp để xử lý hiệu quả các vấn đề trong nội bộ, trợ giúp Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công
Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có khả năng Quản Lý đội ngũ
• Am hiểu luật Lao động
• Ưu tiên:
+ Có Kinh nghiệm trên 3 năm Quản Lý Nhân Sự hoặc Quản Lý HCNS
+ Tiếng Anh hoặc tiếng Trung
