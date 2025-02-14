Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE làm việc tại Tiền Giang thu nhập 25 - 45 Triệu

Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE làm việc tại Tiền Giang thu nhập 25 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE

Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Lô 97A Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

Mô tả công việc
- Thư ký tại các cuộc họp, Truyền đạt chỉ thị của Giám đốc cho các đơn vị
- Hỗ trợ Giám đốc trong các chức năng:
+ Giám sát theo dõi các công việc Nhân sự
+ Kiểm soát dữ liệu tính lương, bảng lương, bảo hiểm, thuế
+ Hỗ trợ các công việc hành chính
- Tham mưu và đề xuất các giải pháp để xử lý hiệu quả các vấn đề trong nội bộ, trợ giúp Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi từ 35, Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc tương đương.
• Có khả năng Quản Lý đội ngũ
• Am hiểu luật Lao động
• Ưu tiên:
+ Có Kinh nghiệm trên 3 năm Quản Lý Nhân Sự hoặc Quản Lý HCNS
+ Tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 97A Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

