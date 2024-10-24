Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc Tế CMC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 40 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc Tế CMC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc Tế CMC
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc Tế CMC

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc Tế CMC

Mức lương
18 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Tòa Nhà Viettel, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 18 - 40 Triệu

+ Chịu trách nhiệm quản lý chung phòng xuất nhập khẩu.
+ Thực hiện toàn bộ thủ tục khai báo cho hàng nhập, xuất. Cụ thể: kiểm tra chứng từ, tra cứu HS CODE, khai báo hải quan, cập nhật mã NVL, mới phát sinh, book xe, book cont, submit SI, VGM & ISF, kiểm tra cont, gửi air, CPN, làm invoice, dữ liệu xuất, khai báo hải quan, liên lạc với khách hàng thời gian giao hàng và gửi chứng từ.
+ Làm C/O theo yêu cầu KH.
+ Làm Báo cáo quyết toán: NVL, TP, định mức sản xuất theo loại hình SXXK
+ Làm việc với cơ quan hải quan, xử lý các thủ tục thông quan.
+ Thanh toán các khoản thuế, phí liên quan tới lô hàng.
+ Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong phòng về các quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu.
+ Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của công ty

Với Mức Lương 18 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Logistics hoặc các ngành liên quan
+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực logistics hoặc xuất nhập khẩu
+ Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu.
+ Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhóm.
+ Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.

Tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc Tế CMC Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương hấp dẫn và các phúc lợi theo quy định của công ty.
+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
+ Cơ hội thăng tiến trong công việc.
+ Được đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc Tế CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc Tế CMC

Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc Tế CMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thành phố bắc ninh, bắc ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

