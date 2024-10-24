Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc Tế CMC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 40 Triệu

Mức lương 18 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tòa Nhà Viettel, TP Bắc Ninh

+ Chịu trách nhiệm quản lý chung phòng xuất nhập khẩu.

+ Thực hiện toàn bộ thủ tục khai báo cho hàng nhập, xuất. Cụ thể: kiểm tra chứng từ, tra cứu HS CODE, khai báo hải quan, cập nhật mã NVL, mới phát sinh, book xe, book cont, submit SI, VGM & ISF, kiểm tra cont, gửi air, CPN, làm invoice, dữ liệu xuất, khai báo hải quan, liên lạc với khách hàng thời gian giao hàng và gửi chứng từ.

+ Làm C/O theo yêu cầu KH.

+ Làm Báo cáo quyết toán: NVL, TP, định mức sản xuất theo loại hình SXXK

+ Làm việc với cơ quan hải quan, xử lý các thủ tục thông quan.

+ Thanh toán các khoản thuế, phí liên quan tới lô hàng.

+ Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong phòng về các quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu.

+ Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của công ty

+ Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Logistics hoặc các ngành liên quan

+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực logistics hoặc xuất nhập khẩu

+ Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu.

+ Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhóm.

+ Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.

+ Mức lương hấp dẫn và các phúc lợi theo quy định của công ty.

+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

+ Cơ hội thăng tiến trong công việc.

+ Được đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

