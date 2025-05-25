Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Địa chỉ làm việc - Khu nghỉ dưỡng Xanh Melody - Việt Đoàn, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển khách hàng và đối tác:

• Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, đối tác du lịch, tổ chức sự kiện.

• Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng, thực hiện các cuộc gọi hoặc gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu dịch vụ.

• Đàm phán thương lượng các điều khoản hợp đồng với khách hàng đối tác

Tư vấn và bán hàng:

• Hiểu rõ sản phẩm và dịch vụ của Khu nghỉ dưỡng Xanh Melody để tư vấn, và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

• Đề xuất các gói dịch vụ phù hợp với đối tượng khách hàng bao gồm: lưu trú, sự kiện, ăn uống và các hoạt động giải trí....

• Đảm bảo khách hàng hài lòng về dịch vụ được cung cấp.

Quản lý hợp đồng và theo dõi doanh thu:

• Theo dõi, kiểm tra và đảm bảo thực hiện đúng các hợp đồng ký kết.

• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ và giải quyết các vấn đề phát sinh.

• Theo dõi và báo cáo tình hình doanh thu, khách hàng và hiệu quả kinh doanh định kì.

Phối hợp với các bộ phận khác:

• Phối hợp với các khối: Ăn uống, lưu trú, dịch vụ để đảm bảo chất lượng dịch vụ theo cam kết với khách hàng.

• Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện hoặc chương trình đặc biệt tại Khu nghỉ dưỡng khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm từng làm Chuyên viên tư vấn/ kinh doanh/ sales.

• Ứng viên có kinh nghiệm làm đặt phòng, lễ tân mong muốn làm kinh doanh là một lợi thế.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết ngành du lịch/ khách sạn/ nhà hàng. (Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

• Có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ thân thiện, sẵn sàng học hỏi và đổi mới.

• Thái độ thân thiện, phối hợp tốt với các đồng nghiệp và bộ phận liên quan.

• Nhanh nhẹn, chủ động tong công việc

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thoả thuận theo năng lực chuyên môn, đảm bảo mức lương cạnh tranh và hấp dẫn. Thu nhập từ 10 - 15 triệu++

• Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN)

• Các chế độ khác: nghỉ lễ tết theo quy định, du lịch hàng năm...

• Thưởng: Lễ tết, thưởng KPI

• Lương cứng không phụ thuộc doanh số.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn AMDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin