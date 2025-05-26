Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP AZTECH VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Yên Trung, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách toàn bộ công tác kế toán tại công ty.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kế toán.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của chứng từ kế toán.

Cập nhật, quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo tình hình tài chính của công ty.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán trưởng hoặc các vị trí tương đương trong môi trường sản xuất.

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành của Việt Nam.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...) và phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP AZTECH VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận trực tiếp)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP AZTECH VINA

