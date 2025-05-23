Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Số 69 đường Đồng Chương, Phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tạo đơn bán hàng, mua hàng trên phần mềm kế toán Misa

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm kế toán Misa

Phát hành, lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, kho bãi

Đối chiếu công nợ khách hàng, thu hồi công nợ đúng quy định

Yêu Cầu Công Việc

Nữ có kinh nghiệm là một lợi thế

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán

Sử dụng tốt Word, Excel

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 7, nghỉ CN + 2 chiều thứ 7 trong tháng

Lương 08-10 triệu/tháng

Đóng BHXH theo quy định luật lao động

Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.

Lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,...; đóng: BHXH, BHYT, BHTN, phép 12 ngày/năm

