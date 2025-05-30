Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Tân Tiến làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Tân Tiến làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Tân Tiến
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Tân Tiến

Kỹ sư xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Tân Tiến

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Tư vấn, thiết kế, bóc tách, lập khối lượng
- Tổ chức, lập bản vẽ, biện pháp, tiến độ, kế hoạch thi công
- Triển khai, giám sát thi công, công tác ATLĐ...
- Lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh, quyết toán...

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp ĐH một trong các chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật điều hòa không khí, Cấp thoát nước, PCCC,...
- Kinh nghiệm: > 2 năm (ở vị trí tương đương)
- Có hiểu biết sâu rộng về chuyên ngành được đào tạo;
- Có kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm: AutoCad, MS Excel, MS word, PDF ;
- Sử dụng được một số phần mềm thiết kế cơ bản có liên quan;
- Đã từng làm việc thiết kế và đấu thầu các dự án nhà máy công nghiệp là một lợi thế;
- Kiên trì, chịu khó, cẩn thận, chính xác. Có tinh thần ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Tân Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12-16 triệu/tháng (chưa bao gồm phụ cấp quản lý công trình)
- Hỗ trợ máy tính làm việc
- Cơ hội thăng tiến cao cho tất cả các vị trí
- Thưởng hiệu quả kinh doanh/ thưởng tháng 13/ thưởng dự án...
- Du lịch hàng năm, teambuilding và nhiều chế độ khác
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước: Khám sức khỏe định kỳ , BHXH, BHYT, BHTN, chế độ công đoàn...
- Có cơ hội được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ...
- Được hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
- Được sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng.,...
- Review tăng lương định kỳ theo chính sách công ty. Chính sách thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Tân Tiến

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

