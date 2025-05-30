Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Tân Tiến làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

- Tư vấn, thiết kế, bóc tách, lập khối lượng

- Tổ chức, lập bản vẽ, biện pháp, tiến độ, kế hoạch thi công

- Triển khai, giám sát thi công, công tác ATLĐ...

- Lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh, quyết toán...

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp ĐH một trong các chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật điều hòa không khí, Cấp thoát nước, PCCC,...

- Kinh nghiệm: > 2 năm (ở vị trí tương đương)

- Có hiểu biết sâu rộng về chuyên ngành được đào tạo;

- Có kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm: AutoCad, MS Excel, MS word, PDF ;

- Sử dụng được một số phần mềm thiết kế cơ bản có liên quan;

- Đã từng làm việc thiết kế và đấu thầu các dự án nhà máy công nghiệp là một lợi thế;

- Kiên trì, chịu khó, cẩn thận, chính xác. Có tinh thần ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Tân Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12-16 triệu/tháng (chưa bao gồm phụ cấp quản lý công trình)

- Hỗ trợ máy tính làm việc

- Cơ hội thăng tiến cao cho tất cả các vị trí

- Thưởng hiệu quả kinh doanh/ thưởng tháng 13/ thưởng dự án...

- Du lịch hàng năm, teambuilding và nhiều chế độ khác

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước: Khám sức khỏe định kỳ , BHXH, BHYT, BHTN, chế độ công đoàn...

- Có cơ hội được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ...

- Được hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn

- Được sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng.,...

- Review tăng lương định kỳ theo chính sách công ty. Chính sách thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của dự án.

