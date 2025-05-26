Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ EIM VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ EIM VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Đường Lạc Long Quân, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng, phát triển mạng lưới đối tác kinh doanh.
Kinh doanh các loại vật tư và thiết bị liên quan đến lĩnh vực SMT
Tham gia tổ chức hội thảo, sự kiện, hội chợ nhằm quảng bá thương hiệu và mở rộng mạng lưới khách hàng
Báo cáo định kỳ về tình hình thị trường, kết quả phát triển thị trường và đề xuất cải tiến
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết) tốt hoặc tiếng khá nhưng từng có kinh nghiệm tại vị trí.
Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm bán máy, thiết bị có hiểu biết về máy móc SMT.
Bạn nào từng làm trong nhà xưởng làm các vị trí kỹ thuật liên quan đến máy SMT muốn đổi nghề cũng có thể tham khảo vị trí này
Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ EIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định pháp luật Việt Nam.
Được đóng bảo hiểm xã hội
Có chế độ nghỉ phép hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ EIM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên