Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ EIM VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường Lạc Long Quân, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng, phát triển mạng lưới đối tác kinh doanh.

Kinh doanh các loại vật tư và thiết bị liên quan đến lĩnh vực SMT

Tham gia tổ chức hội thảo, sự kiện, hội chợ nhằm quảng bá thương hiệu và mở rộng mạng lưới khách hàng

Báo cáo định kỳ về tình hình thị trường, kết quả phát triển thị trường và đề xuất cải tiến

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết) tốt hoặc tiếng khá nhưng từng có kinh nghiệm tại vị trí.

Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm bán máy, thiết bị có hiểu biết về máy móc SMT.

Bạn nào từng làm trong nhà xưởng làm các vị trí kỹ thuật liên quan đến máy SMT muốn đổi nghề cũng có thể tham khảo vị trí này

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ EIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định pháp luật Việt Nam.

Được đóng bảo hiểm xã hội

Có chế độ nghỉ phép hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ EIM VIỆT NAM

