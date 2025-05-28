Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Thực hiện các công việc theo chuyên môn, chuyên ngành của kỹ sư tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án tại các dự án, công trường xây dựng.
Theo dõi, kiểm tra và giám sát các hạng mục thi công tại công trình đảm bảo đúng thiết kế, biện pháp thi công, tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật.
Công việc trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm toàn thời gian.
Thành thạo Cad, Word Excel, project
Trung thực, nhiệt tình chiu khó, hòa đồng
Chủ động xử lý công việc độc lập
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng 6 tháng, cuối năm, phụ cấp theo quy chế chung của công ty.
Ký kết Hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ.
Được tham gia Công đoàn, hằng năm có tham quan nghỉ mát và các chế độ khác theo thỏa ước lao động tập thể của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN
