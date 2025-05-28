Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện các công việc theo chuyên môn, chuyên ngành của kỹ sư tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án tại các dự án, công trường xây dựng.

Theo dõi, kiểm tra và giám sát các hạng mục thi công tại công trình đảm bảo đúng thiết kế, biện pháp thi công, tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Công việc trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm toàn thời gian.

Thành thạo Cad, Word Excel, project

Trung thực, nhiệt tình chiu khó, hòa đồng

Chủ động xử lý công việc độc lập

Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng 6 tháng, cuối năm, phụ cấp theo quy chế chung của công ty.

Ký kết Hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ.

Được tham gia Công đoàn, hằng năm có tham quan nghỉ mát và các chế độ khác theo thỏa ước lao động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.