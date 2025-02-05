Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Westa ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Đến 15 Triệu

ĐÀO TẠO (70%) :
Tổng hợp nhu cầu đào tạo từ các đơn vị, phòng ban; đề xuất/xây chương trình đào tạo, hệ thống tài liệu đào tạo;
Lập kế hoạch đào tạo chi tiết, thiết kế bài giảng, nội dung đào tạo phù hợp với văn hóa và mục tiêu của công ty.
Trực tiếp tổ chức khóa đào tạo nội bộ cho công ty bao gồm :
Đào tạo hội nhập cho nhân sự mới định kỳ hàng tuần
Các khóa đào tạo kỹ năng mềm, văn hóa doanh nghiệp tùy thuộc vào yêu cầu của phòng ban và của cấp quản lý ....
Giám sát và Đánh giá hiệu quả trong quá trình đào tạo nhân sự nội bộ.
Đưa ra phương án, cải thiện cách thức đào tạo hiệu quả, phù hợp với mục tiêu của công ty và đạt được kết quả như kỳ vọng.
Công tác truyền thông nội bộ (30%)
Lên ý tưởng, tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ của công ty: teambuilding, các ngày lễ tết, kỷ niệm.....
Quản trị các kênh truyền thông nội bộ của công ty: Fanpage, website... ,soạn thảo, thiết kế, đăng tin bài xây dựng hình ảnh công ty, văn hoá doanh nghiệp
Biên tập, phối hợp với các đơn vị thiết kế, xuất bản các ấn phẩm trong và ngoài công ty, các tài liệu hướng dẫn liên quan tới hoạt động, hình ảnh của công ty
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động, nâng cao độ hài lòng của nhân viên.
Thực hiện khảo sát đánh kết quả, mức độ hài lòng của công tác truyền thông nội bộ định kỳ, báo cáo kết quả và cho Quản lý để có kế hoạch thay đổi, bổ sung và hoàn thiện
Hỗ trợ một số công việc khác trong phòng Hành chính nhân sự

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Từ 1-2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực đào tạo và truyền thông nội bộ
Yêu thích và định hướng làm công việc Nhân sự với cơ hội thăng tiến
Kỹ năng giao tiếp tốt và tự tin
Trách nhiệm, nhiệt tình, hòa đồng, tích cực, chủ động và ham học hỏi
Ưu tiên ứng viên có khả năng Tiếng Anh
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Powerpoint,...)

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10.000.000đ - 15.000.000đ/tháng,
Làm việc trong môi trường văn hóa chuyên nghiệp, tính nhân văn cao, với sứ mệnh mang lại cho nhân viên sự tử tế, niềm vui, sung túc và nhiều cơ hội thăng tiến;
Được đào tạo các kỹ năng, kiến thức phục vụ cho công việc
Tham gia các buổi teambuilding, du lịch 2-3 lần/năm, các hoạt động gắn kết hàng tháng cùng Công ty;
Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10...) và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất...);
Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...);
Chương trình học Tiếng Anh ưu đãi cho thành viên Jaxtina.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính - Head Office tại toà Westa, ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

