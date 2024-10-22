Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần VinTrust làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần VinTrust làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty cổ phần VinTrust
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty cổ phần VinTrust

Tư vấn đầu tư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại Công ty cổ phần VinTrust

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 88 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

VinTrust là công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư - Tài chính, thuộc top dẫn đầu thị trường ở dịch vụ hợp tác và hỗ trợ nguồn vốn cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Với định hướng tiếp tục phát triển thị trường, Vintrust đang tìm kiếm thêm đồng đội cho vị trí Broker/ CTV/ Chuyên viên Tư vấn đầu tư chứng khoán trong việc phát triển mạng lưới đối tác, khách hàng bền vững cho công ty.
TUYỂN DỤNG THÁNG 10 : CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Tìm kiếm và phát triển khách hàng
Lên kế hoạch, triển khai các hoạt động truyền thông và xây dựng cộng đồng nhà đầu tư quan tâm tới các dịch vụ của công ty. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại (Được hỗ trợ data khách hàng). Kết nối hợp tác với các đối tác, khách hàng theo định hướng và chiến lược của Ban giám đốc. Hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch liên quan. Chuẩn bị và tham gia đào tạo các nội dung về sản phẩm, quy trình tới đối tác, đội ngũ CTV kinh doanh.
Lên kế hoạch, triển khai các hoạt động truyền thông và xây dựng cộng đồng nhà đầu tư quan tâm tới các dịch vụ của công ty.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại (Được hỗ trợ data khách hàng).
Kết nối hợp tác với các đối tác, khách hàng theo định hướng và chiến lược của Ban giám đốc.
Hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch liên quan.
Chuẩn bị và tham gia đào tạo các nội dung về sản phẩm, quy trình tới đối tác, đội ngũ CTV kinh doanh.
Công việc khác:
Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu sản phẩm chứng khoán của CTCK hiện tại nhằm mục tiêu nắm rõ sản phẩm hiện tại của Vintrust cũng như đề xuất các sản phẩm mới (nếu có). Cập nhật quy định, kiến thức chuyên môn và cơ hội đầu tư để tư vấn cho khách. Tham gia vào quá trình phát triển hệ thống phục vụ các khách hàng, đối tác của công ty cùng các phòng ban khác. Báo cáo kết quả công việc định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban giám đốc. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc
Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu sản phẩm chứng khoán của CTCK hiện tại nhằm mục tiêu nắm rõ sản phẩm hiện tại của Vintrust cũng như đề xuất các sản phẩm mới (nếu có).
Cập nhật quy định, kiến thức chuyên môn và cơ hội đầu tư để tư vấn cho khách.
Tham gia vào quá trình phát triển hệ thống phục vụ các khách hàng, đối tác của công ty cùng các phòng ban khác.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên khối ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm với vị trí tương tự. Am hiểu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, ưu tiên từng làm ở công ty chứng khoán, công ty dịch vụ tài chính. Chính trực, siêng năng, có tinh thần học hỏi, nắm bắt công việc nhanh, không ngại việc, chịu áp lực tốt, làm việc hướng theo mục tiêu chung. Có khả năng tiếp cận, tương tác, nắm bắt yêu cầu và thu thập thông tin cũng như khả năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán tốt với đối tác. Có khả năng quản lý công việc và chăm sóc khách hàng. Có tư duy phân tích và khả năng làm việc độc lập.
Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên khối ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm với vị trí tương tự. Am hiểu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, ưu tiên từng làm ở công ty chứng khoán, công ty dịch vụ tài chính.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm với vị trí tương t
Chính trực, siêng năng, có tinh thần học hỏi, nắm bắt công việc nhanh, không ngại việc, chịu áp lực tốt, làm việc hướng theo mục tiêu chung.
Có khả năng tiếp cận, tương tác, nắm bắt yêu cầu và thu thập thông tin cũng như khả năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán tốt với đối tác.
Có khả năng quản lý công việc và chăm sóc khách hàng.
Có tư duy phân tích và khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty cổ phần VinTrust Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10-15 triệu, thuộc top hấp dẫn nhất cho vị trí Broker trên thị trường chứng khoán Thu nhập : Lương Cứng + Hoa Hồng trên tất cả tệp khách hàng, đối tác phụ trách. Tổng thu nhập không giới hạn, ước tính lên tới $2000 sau 6-12 tháng làm việc. Làm từ thứ 2 tới thứ 6; nghỉ thứ bảy và chủ nhật; hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đề cao tính hiệu quả và khuyến khích phát triển năng lực cá nhân liên tục. Được làm việc và học hỏi từ những anh/chị lâu năm trong ngành; được tham gia các chương trình đào tạo về kiến thức đầu tư chứng khoán thường xuyên do công ty tổ chức. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong ngành tài chính Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng các ngày lễ Tết hàng năm, sinh nhật, nghỉ mát, du lịch hàng năm của Công ty.
Lương cứng từ 10-15 triệu, thuộc top hấp dẫn nhất cho vị trí Broker trên thị trường chứng khoán
Thu nhập : Lương Cứng + Hoa Hồng trên tất cả tệp khách hàng, đối tác phụ trách.
Tổng thu nhập không giới hạn, ước tính lên tới $2000 sau 6-12 tháng làm việc.
Làm từ thứ 2 tới thứ 6; nghỉ thứ bảy và chủ nhật; hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam.
Làm từ thứ 2 tới thứ 6; nghỉ thứ bảy và chủ nhật;
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đề cao tính hiệu quả và khuyến khích phát triển năng lực cá nhân liên tục.
Được làm việc và học hỏi từ những anh/chị lâu năm trong ngành; được tham gia các chương trình đào tạo về kiến thức đầu tư chứng khoán thường xuyên do công ty tổ chức.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong ngành tài chính
Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng các ngày lễ Tết hàng năm, sinh nhật, nghỉ mát, du lịch hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VinTrust

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần VinTrust

Công ty cổ phần VinTrust

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 88 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-dau-tu-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job221415
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Tư vấn đầu tư Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RRC Power Solutions
Tuyển Tư vấn đầu tư RRC Power Solutions làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
RRC Power Solutions
Hạn nộp: 16/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Atx Global
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Atx Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,600 USD
Công Ty TNHH Atx Global
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 109 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Tư vấn đầu tư Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RRC Power Solutions
Tuyển Tư vấn đầu tư RRC Power Solutions làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
RRC Power Solutions
Hạn nộp: 16/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Atx Global
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Atx Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,600 USD
Công Ty TNHH Atx Global
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần VinTrust làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần VinTrust
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
Tới 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC
13 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn đầu tư Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 USD Navigos Search
50 - 80 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mikgroup Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mikgroup Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán An Bình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty CP Tập Đoàn Everland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Tập Đoàn Everland
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Kirin CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Kirin CAPITAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Atx Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,600 USD Công Ty TNHH Atx Global
Trên 1,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LSHP
35 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Merchize
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán An Bình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công Ty TNHH Atx Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,600 USD Công Ty TNHH Atx Global
Trên 1,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tư vấn đầu tư Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD Navigos Search's Client
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AFA CAPITAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm