Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty cổ phần VinTrust làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 88 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

VinTrust là công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư - Tài chính, thuộc top dẫn đầu thị trường ở dịch vụ hợp tác và hỗ trợ nguồn vốn cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với định hướng tiếp tục phát triển thị trường, Vintrust đang tìm kiếm thêm đồng đội cho vị trí Broker/ CTV/ Chuyên viên Tư vấn đầu tư chứng khoán trong việc phát triển mạng lưới đối tác, khách hàng bền vững cho công ty.

TUYỂN DỤNG THÁNG 10 : CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tìm kiếm và phát triển khách hàng

Lên kế hoạch, triển khai các hoạt động truyền thông và xây dựng cộng đồng nhà đầu tư quan tâm tới các dịch vụ của công ty. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại (Được hỗ trợ data khách hàng). Kết nối hợp tác với các đối tác, khách hàng theo định hướng và chiến lược của Ban giám đốc. Hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch liên quan. Chuẩn bị và tham gia đào tạo các nội dung về sản phẩm, quy trình tới đối tác, đội ngũ CTV kinh doanh.

Công việc khác:

Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu sản phẩm chứng khoán của CTCK hiện tại nhằm mục tiêu nắm rõ sản phẩm hiện tại của Vintrust cũng như đề xuất các sản phẩm mới (nếu có). Cập nhật quy định, kiến thức chuyên môn và cơ hội đầu tư để tư vấn cho khách. Tham gia vào quá trình phát triển hệ thống phục vụ các khách hàng, đối tác của công ty cùng các phòng ban khác. Báo cáo kết quả công việc định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban giám đốc. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên khối ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm với vị trí tương tự. Am hiểu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, ưu tiên từng làm ở công ty chứng khoán, công ty dịch vụ tài chính. Chính trực, siêng năng, có tinh thần học hỏi, nắm bắt công việc nhanh, không ngại việc, chịu áp lực tốt, làm việc hướng theo mục tiêu chung. Có khả năng tiếp cận, tương tác, nắm bắt yêu cầu và thu thập thông tin cũng như khả năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán tốt với đối tác. Có khả năng quản lý công việc và chăm sóc khách hàng. Có tư duy phân tích và khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty cổ phần VinTrust Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10-15 triệu, thuộc top hấp dẫn nhất cho vị trí Broker trên thị trường chứng khoán Thu nhập : Lương Cứng + Hoa Hồng trên tất cả tệp khách hàng, đối tác phụ trách. Tổng thu nhập không giới hạn, ước tính lên tới $2000 sau 6-12 tháng làm việc. Làm từ thứ 2 tới thứ 6; nghỉ thứ bảy và chủ nhật; hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đề cao tính hiệu quả và khuyến khích phát triển năng lực cá nhân liên tục. Được làm việc và học hỏi từ những anh/chị lâu năm trong ngành; được tham gia các chương trình đào tạo về kiến thức đầu tư chứng khoán thường xuyên do công ty tổ chức. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong ngành tài chính Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng các ngày lễ Tết hàng năm, sinh nhật, nghỉ mát, du lịch hàng năm của Công ty.

Làm từ thứ 2 tới thứ 6; nghỉ thứ bảy và chủ nhật; hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VinTrust

