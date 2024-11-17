Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 34T, Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Tư vấn về các gói dịch vụ Luật cho các Doanh nghiệp (Các gói thành lập doanh nghiệp mới, thay đổi giấy phép kinh doanh, giấy phép con, đầu tư nước ngoài ...) từ nguồn data chạy marketing mang về.
Chốt dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Luật
Có laptop cá nhân để phục vụ công việc
Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, Nhiệt tình trong công việc
Là người cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương học việc thỏa thuận
Được đóng BHXH theo bộ luật lao động
Du lịch cùng công ty và các hoạt động teambuilding
Cơ hội làm việc và thăng tiến rõ ràng.
Sếp vui tính, đồng nghiệp trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 34t P. Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất