Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 34T, Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Tư vấn về các gói dịch vụ Luật cho các Doanh nghiệp (Các gói thành lập doanh nghiệp mới, thay đổi giấy phép kinh doanh, giấy phép con, đầu tư nước ngoài ...) từ nguồn data chạy marketing mang về.

Chốt dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Luật

Có laptop cá nhân để phục vụ công việc

Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, Nhiệt tình trong công việc

Là người cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương học việc thỏa thuận

Được đóng BHXH theo bộ luật lao động

Du lịch cùng công ty và các hoạt động teambuilding

Cơ hội làm việc và thăng tiến rõ ràng.

Sếp vui tính, đồng nghiệp trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

