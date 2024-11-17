Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa 34T, Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Tư vấn về các gói dịch vụ Luật cho các Doanh nghiệp (Các gói thành lập doanh nghiệp mới, thay đổi giấy phép kinh doanh, giấy phép con, đầu tư nước ngoài ...) từ nguồn data chạy marketing mang về.
Chốt dịch vụ và chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Luật
Có laptop cá nhân để phục vụ công việc
Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, Nhiệt tình trong công việc
Là người cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn
Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ lương học việc thỏa thuận
Được đóng BHXH theo bộ luật lao động
Du lịch cùng công ty và các hoạt động teambuilding
Cơ hội làm việc và thăng tiến rõ ràng.
Sếp vui tính, đồng nghiệp trẻ, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
