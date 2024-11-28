Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

- Nhận danh sách học viên có sẵn từ bộ phận Marketing và Telesales (Không cần tìm kiếm khách hàng).

- Giới thiệu, tư vấn, chốt sales trực tiếp các khóa học tiếng Anh, giúp học viên lựa chọn khóa học phù hợp.

- Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng.

- Thu học phí đầu vào, gửi hợp đồng cho khách hàng

- Tham gia chương trình, sự kiện để chăm sóc, phát triển khách hàng.

- Hoàn thành các công việc được cấp trên phân công.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương.

- Ngoại hình sáng. Ưu tiên ứng viên 21 - 29 tuổi.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiều năng lượng.

- Có kinh nghiệm tư vấn/sales mảng giáo dục là một lợi thế

- Chịu được áp lực và chủ động trong công việc.

- Có laptop cá nhân.

Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 11.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ/tháng (Lương cứng 6.700.000-9.000.000 VNĐ + thưởng) (tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm)

- Có phụ cấp thâm niên theo tháng cho nhân sự làm trên 1 năm từ 700.000 VNĐ đến 1.575.000 VNĐ/tháng

- Có thưởng thâm niên cho nhân sự gắn bó trên 2 năm từ 1.000.000 VNĐ.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước như BHXH, BHYT, nghỉ lễ, thưởng tết, thưởng cuối năm,...

- Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ phép năm 12 ngày/năm (có tăng thêm phép theo số năm gắn bó), chế độ hiếu hỉ, sinh nhật.

- Tham gia các buổi team building, du lịch 1-2 lần/năm, liên hoan hàng tháng cùng Trung tâm.

- Được tham gia học tiếng Anh miễn phí tất cả các khóa học tại AROMA.

- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao. Có cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí trưởng nhóm sau 6 tháng làm việc.

- Môi trường chuyên nghiệp quy trình - hệ thống rõ ràng, mình bạch, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

