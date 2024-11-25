Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh để đạt được các chỉ tiêu tuyển sinh được phân công.
- Giới thiệu, tư vấn cho học viên hoặc khách hàng các chương trình đào tạo phù hợp.
- Khai thác nhu cầu và tư vấn lộ trình phù hợp cho học viên theo từng chương trình
- Tiếp nhận các yêu cầu và hỗ trợ học viên trong quá trình đào tạo.
- Phối hợp cùng các phòng ban khác để hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị hồ sơ du học.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
- Tiếng anh giao tiếp tốt.
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên ứngng viên có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên kinh doanh, sale, tư vấn, tư vấn tuyển sinh, tư vấn du học,...
- Thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12 - 15 triệu + thưởng + hoa hồng. Thu nhập trên 30 triệu
- Thời làm việc: thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật
- Có chế độ tăng lương định kỳ hằng năm.
- Thưởng lương tháng 13 + thưởng vượt KPI
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
- Được đóng bảo hiểm khi làm việc chính thức
- Được tham gia các hoạt động của công ty như: liên hoan, teambuiding, nghỉ mát,...
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ: thưởng lễ tết, cưới hỏi, sinh nhật, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai

Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 ngõ 87 đường Bát Phúc, KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

