Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Tây Ninh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Tevesa
- Tây Ninh:
- Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện các công tác tuyển dụng và đào tạo (theo từng chỉ đạo) và quản lý hồ sơ nhân sự tại Công ty
Thực hiện mua sắm thực hiện định kỳ tại Văn phòng của Công ty (bao gồm : mua sắm các trang thiết bị tài sản, các vật dụng , văn phòng phẩm bảo hộ lao động….) và giám sát, lập sổ theo dõi, bàn giao
Thực hiện các công tác liên quan đến tiền lương – chế độ chính sách – BHXH và quản lý hồ sơ liên quan.
Thực hiện các công tác văn thư ( bao gồm: bảo quản con dấu,tiếp nhận công văn đến – đi và lưu trữ văn bản, các hồ sơ, tài liệu khác của Công ty)
Thực hiện các công tác lễ tân (đón tiếp khách, chuẩn bị phòng họp - theo từng chỉ đạo cụ thể)
Thực hiện triển khai các quy định về tiêu chuẩn vệ sinh,an toàn lao động và PCCC & CNCH theo quy định.
Giám sát và lập biên bản ,thi hành kỷ luật (bồi thường, tạm đình chỉ công tác, buộc thôi việc..) những nhân viên vi phạm kỷ luật
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và lãnh đạo Công ty
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết về luật lao động ;luật DN và pháp luật liên quan đến chế độ - chính sách của NLĐ
Có kinh nghiệm từ01 năm trở lên ở vị trí Chuyên viên HCNS
Nữ độ tuổi từ25 – 35 tuổi
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty về kinh doanh gỗ
Địa điểm làm việc: Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 7: từ 8h – 17h30ph
Tại Công Ty TNHH Tevesa Thì Được Hưởng Những Gì
8tr-12tr
Xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và kết quả công việc
Công ty trang bị các phương tiện làm việc
Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tevesa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
