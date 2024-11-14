Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Tây Ninh

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Thực hiện các công tác tuyển dụng và đào tạo (theo từng chỉ đạo) và quản lý hồ sơ nhân sự tại Công ty

Thực hiện mua sắm thực hiện định kỳ tại Văn phòng của Công ty (bao gồm : mua sắm các trang thiết bị tài sản, các vật dụng , văn phòng phẩm bảo hộ lao động….) và giám sát, lập sổ theo dõi, bàn giao

Thực hiện các công tác liên quan đến tiền lương – chế độ chính sách – BHXH và quản lý hồ sơ liên quan.

Thực hiện các công tác văn thư ( bao gồm: bảo quản con dấu,tiếp nhận công văn đến – đi và lưu trữ văn bản, các hồ sơ, tài liệu khác của Công ty)

Thực hiện các công tác lễ tân (đón tiếp khách, chuẩn bị phòng họp - theo từng chỉ đạo cụ thể)

Thực hiện triển khai các quy định về tiêu chuẩn vệ sinh,an toàn lao động và PCCC & CNCH theo quy định.

Giám sát và lập biên bản ,thi hành kỷ luật (bồi thường, tạm đình chỉ công tác, buộc thôi việc..) những nhân viên vi phạm kỷ luật

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và lãnh đạo Công ty

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành lao động, quản trị nhân lực, luật và các ngành học có liên quan khác

Có hiểu biết về luật lao động ;luật DN và pháp luật liên quan đến chế độ - chính sách của NLĐ

Có kinh nghiệm từ01 năm trở lên ở vị trí Chuyên viên HCNS

Nữ độ tuổi từ25 – 35 tuổi

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty về kinh doanh gỗ

Địa điểm làm việc: Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 7: từ 8h – 17h30ph

Tại Công Ty TNHH Tevesa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:8tr-12tr

Xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và kết quả công việc

Công ty trang bị các phương tiện làm việc

Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tevesa

