Tuyển Tuyển dụng thu nhập Thỏa thuận Bán thời gian tại Đà Nẵng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH CMT-Dragon
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 188 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Công việc hành chính nhân sự của công ty.
Tham gia vào quá trình tuyển dụng hoặc đào tạo nhân sự.
Dự án nhân sự và phát triển kế hoạch tuyển dụng cho công ty.
Công tác tuyển dụng: tiếp nhận, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, gửi thư mời phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên.
Thu thập, quản lý hồ sơ ứng viên.
Hỗ trợ trong công tác kê khai thuế, bảo hiểm.
Hỗ trợ xử lý các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Sinh viên năm 1 đến cử nhân tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kinh tế, quản trị nhân sự hành chính,...
Có khả năng làm việc với thái độ làm việc tích cực và chủ động.
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần làm việc nhóm, có khả năng nghiên cứu công việc mới, thực hiện các yêu cầu từ cấp trên.
Tại Công Ty TNHH CMT-Dragon Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội đào tạo bài bản, chuyên nghiệp cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
Được hỗ trợ thông tin, chữ ký, dấu mộc khi làm báo cáo thực tập.
Cơ hội phát triển bản thân và làm việc, mở rộng quan hệ với nhiều người.
Trải nghiệm văn hóa đặc trưng, môi trường làm việc tại doanh nghiệp.
Thực tập sinh không hưởng lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH CMT-Dragon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
