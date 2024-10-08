Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 19 Triệu

Mức lương 13 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 13 - 19 Triệu

Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan nhằm phát triển nền tảng kênh bán hàng online cho doanh nghiệp trên các sàn thương mại điện tử. Tối ưu hóa hoạt động nội sàn (bao gồm cả SEO, Ads,..) và phối hợp tham gia các hoạt động ngoại sàn (bao gồm cả seeding, affilitcate, KOLs/KOCs/Influencer,...). Triển khai các hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng trên sàn thương mại điện tử. Tối ưu không gian, khu vực bán hàng của doanh nghiệp trên các sàn thương mại điện tử. Phân tích, tổng hợp và báo cáo các dữ liệu liên quan về khách hàng, sản phẩm, ngành,.... trên sàn TMĐT (Tiktok). Họp nhóm cùng với các bộ phận khác để lên ý tưởng, kế hoạch nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trên sàn TMĐT (Tiktok) đã triển khai. Phối hợp với bên bộ phận có liên quan xử lý đơn hàng, quy trình giao hàng và hoàn trả đơn từ khách hàng. Giám sát các hoạt động đặt hàng cũng như quá trình nhận hàng của khách để đảm bảo đơn hàng được giao thành công. Lập báo cáo kết quả kinh doanh chi tiết và đánh giá về những hoạt động đã thực hiện trên sàn TMĐT (Tiktok). Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Leader.

Với Mức Lương 13 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng trở lên chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh, CNTT,... Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí eCommerce Executive hoặc tương đương Ưu tiên ứng viên mạnh về Tiktok Shop Có và tư duy đổi mới và khả năng nắm bắt thông tin nhanh về sản phẩm Am hiểu nền tảng, nắm bắt chính sách nền tảng Network: với Nền tảng, KOL, KOC,....... Có kiến thức và kỹ năng về hệ thống sàn TMĐT (Tiktok), kiến thức về Digital marketing. Có khả năng phân tích và xử lý dữ liệu. Có kỹ năng giao tiếp tốt. Có kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 13.000.000 VNĐ - 17.000.000 VNĐ + Thưởng KPI (có thể thương lượng theo năng lực) BHXH, BHYT và các đãi ngộ khác theo Luật Lao động; Team building định kỳ Năm và các hoạt động gắng kết hằng tháng; Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ; Sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định; Thưởng theo năng lực & hiệu quả công việc; Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

