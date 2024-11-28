Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2, ngõ 45 Lưu Quang Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý vận hành và phát triển kênh thương mại điện tử:

• Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện và tối ưu hiệu quả kinh doanh của các kênh thương mại điện tử bao gồm các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok,...).

• Xây dựng chiến lược dài hạn, đề xuất kế hoạch phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt các mục tiêu doanh số, thị phần của công ty trên nền tảng số.

• Xây dựng và thực thi kế hoạch kinh doanh cho từng kênh TMĐT và website theo định hướng và mục tiêu tổng thể của công ty.

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới:

• Theo dõi xu hướng thương mại điện tử và các công nghệ mới, đề xuất và triển khai các công cụ hỗ trợ quản lý và bán hàng trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả.

Quản lý và phát triển đội ngũ:

• Đào tạo, phát triển kỹ năng cho các thành viên trong đội ngũ thương mại điện tử, giúp nhân viên đạt được mục tiêu cá nhân và mục tiêu nhóm.

• Phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong nhóm.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc Thương mại Điện tử.

• Am hiểu các kênh bán hàng trực tuyến, công cụ quảng cáo, và các xu hướng TMĐT mới nhất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN Thì Được Hưởng Những Gì

• Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.

• Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.

• Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

• Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng sinh nhật, thưởng lễ Tết...)

• Chính sách mua hàng nội bộ.

• Làm việc từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng.

• Du lịch công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin