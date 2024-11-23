Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
- Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Thiết kế ấn phẩm Online (banner, hình ảnh cho các bài viết trên MXH, website...)
- Tìm kiếm và nghiên cứu phong cách thiết kế hình ảnh phù hợp với các sản phẩm của công ty.
- Quay video sản phẩm, chụp ảnh sản phẩm. Cắt ghép, tạo video liên quan về nấu ăn, gia vị...
- Có thể sử dụng các phần mềm dựng phim và các phần mềm thiết kế đồ hoạ (Photoshop, Ai,...)
- Xây dựng và triển khai các chiến dịch khuyến mãi, tạo hotdeal sản phẩm, chạy quảng cáo hàng tuần, hàng tháng... nhằm kích thích tăng trưởng đơn hàng, thúc đẩy doanh thu bán hàng.
- Lập báo cáo và cập nhật tiến độ công việc với Quản lý, đưa ra các kế hoạch nâng cao hiệu suất công việc.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1,5 năm ở vị trí tương đương (Có kinh nghiệm ở lĩnh vực thực phẩm là lợi thế )
- Có kiến thức marketing, quay video, thiết kế
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi, trách nhiệm và kỷ luật cao.
- Sử dụng các phần mềm Photoshop, AI, Canva,...
- Kỹ năng giao tiếp khá
- Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu trên các kênh thương mại điện tử
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty
- Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
- Du lịch 1 lần/ năm
- Thời gian làm việc: 7h30h - 16h30 (t2- t7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI