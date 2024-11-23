Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT

Vận hành Thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Thiết kế ấn phẩm Online (banner, hình ảnh cho các bài viết trên MXH, website...)
- Tìm kiếm và nghiên cứu phong cách thiết kế hình ảnh phù hợp với các sản phẩm của công ty.
- Quay video sản phẩm, chụp ảnh sản phẩm. Cắt ghép, tạo video liên quan về nấu ăn, gia vị...
- Có thể sử dụng các phần mềm dựng phim và các phần mềm thiết kế đồ hoạ (Photoshop, Ai,...)
- Xây dựng và triển khai các chiến dịch khuyến mãi, tạo hotdeal sản phẩm, chạy quảng cáo hàng tuần, hàng tháng... nhằm kích thích tăng trưởng đơn hàng, thúc đẩy doanh thu bán hàng.
- Lập báo cáo và cập nhật tiến độ công việc với Quản lý, đưa ra các kế hoạch nâng cao hiệu suất công việc.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 26 đến 35, ưu tiên ứng viên ở khu vực quận Bình Tân
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1,5 năm ở vị trí tương đương (Có kinh nghiệm ở lĩnh vực thực phẩm là lợi thế )
- Có kiến thức marketing, quay video, thiết kế
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi, trách nhiệm và kỷ luật cao.
- Sử dụng các phần mềm Photoshop, AI, Canva,...
- Kỹ năng giao tiếp khá
- Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu trên các kênh thương mại điện tử

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8tr +% Hoa hồng không giới hạn = Thu nhập 8,000,000 - 20,000,000 vnđ/tháng
- Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty
- Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
- Du lịch 1 lần/ năm
- Thời gian làm việc: 7h30h - 16h30 (t2- t7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27/36/59/20 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

