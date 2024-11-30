Tuyển Vận hành Thương mại điện tử Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong

Vận hành Thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 185 Âu Cơ Phường 14 Quận 11, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch triển khai bán hàng theo tháng, quý, năm đối với các shop được giao (Shopee, TikTok, Lazada)
- Vận hành sàn, thiết lập chương trình khuyến mãi trên các kênh bán hàng theo kế hoạch
- Lên kế hoạch, phương án chạy quảng cáo trên các sàn TMĐT ( Shopee, TikTok, Lazada)
- Làm việc với team KAM của sàn TMĐT để tối ưu các hỗ trợ cho shop.
- Phối hợp với Bộ phận Kho vận để xử lý đơn hàng, theo dõi đơn hàng, xử lý các sự vụ phát sinh liên quan đến đơn hàng.
- Phân tích xu hướng thị trường và đề xuất về việc nhập thêm các loại sản phẩm, hàng hóa mới khi cần.
- Thực hiện các báo cáo Kinh doanh của kênh TMĐT theo ngày, tuần, tháng; và các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.
- Chịu trách nhiệm trực tiếp về các chỉ số vận hành của các kênh TMĐT được giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên trong việc Vận hành sàn TMĐT (Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm ngành hàng điện tử, gia dụng và có NMV 1 tháng > 500 triệu).

Tại Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản
- Lương KPI dựa trên hiệu quả công việc, đo lường rõ ràng dựa trên báo cáo hiệu quả doanh số hàng tháng.
- Tham gia các chế độ theo quy định của Nhà nước sau khi hết thời gian thử việc.
- Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn do công ty tài trợ.
- Chính sách mua hàng nội bộ hấp dẫn cho nhân viên.
- Sinh nhật, du lịch và team building hàng năm cùng công ty.
Địa chỉ làm việc:
- 185 Âu Cơ P14 Q11

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong

Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Đường số 3, Khu Phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

