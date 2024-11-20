Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP TOYAR INC
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CP TOYAR INC

Vận hành Thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại CÔNG TY CP TOYAR INC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19

- 21 Tân cảng, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, triển khai quy trình vận hành kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT).
Điều phối, kiểm soát toàn bộ vận hành của trang TMĐT.
Đàm phán, hợp tác, tìm kiếm và mở rộng tập khách hàng.
Tổ chức, phân công, hướng dẫn và giám sát nhân viên cho việc lên kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả của các hoạt động đảm bảo trang TMĐT được đưa vào vận hành tốt, đúng tiến độ.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch, chương trình khuyến mãi, marketing. Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh theo từng chương trình, từng quý.
Quản lý và kiểm soát ngân sách cho hoạt động của trang TMĐT.
Thu thập, phân tích các dữ liệu liên quan đến xu hướng của thị trường nhằm có những kế hoạch thích nghi và tối đa hóa tiềm năng bán hàng.
Tích hợp, tận dụng tốt các nguồn lực/ dữ liệu của nội bộ và dữ liệu lớn từ các đối tác bên ngoài (các loại chéo) nhằm phân tích, đánh giá hành vi mua sắm của người tiêu dùng, từ đó đề xuất các hoạt động kinh doanh phù hợp với xu hướng tiêu dùng và định hướng của Công ty.
Các công việc cụ thể khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, Tốt nghiệp đại học trờ lên chuyên ngành Thương mại điện tử/ Quản trị kinh doanh/Ngoại thương/ Marketing/ Tài chính/ Công nghệ thông tin.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, E-Commerce và Data Analytics. Trong đó có ít nhất 3 năm giữ vị trí quản lý, vận hành các website giao dịch thương mại điện tử.
Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ cho công việc.
Nắm vững các kiến thức về luật liên quan đến thương mại điện tử.
Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, đào tạo và dịch vụ khách hàng.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành marketing, thương mại điện tử, các chuyên ngành về quản lý doanh nghiệp
Ưu tiên hồ sơ biết tiếng Trung

Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương thỏa thuận (deal theo năng lực)
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát huy năng lực, phát triển bản thân.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.
Team biulding
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...
Thời gian làm việc: 08:30-17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu; Thứ Bảy 1 tuần làm 1 tuần nghỉ; Trưa nghỉ 1 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TOYAR INC

CÔNG TY CP TOYAR INC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19-21 Tân cảng, Phường 25, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

