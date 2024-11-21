Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Vận hành Thương mại điện tử

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, 69 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý và vận hàng các hoạt động bán hàng trên kênh TMĐT (Shopee, TiktokShop, Lazada...) bao gồm: Tối ưu trang trí giao diện cửa hàng; Đăng tải mô tả nội dung, hình ảnh, video; Phối hợp kiểm tra, nắm bắt tồn kho đồng bộ với Sàn TMĐT.
-
- Phản hồi tin nhắn, tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng, giải đắp các thắc mắc của khách hàng Trước – Trong và Sau bán.
- Giải quyết tình huống, các vấn đề phát sinh liên quan tới sản phẩm, đơn hàng.
- Quản lý vận đơn đơn hàng xuất – hoàn (Có hệ thống tự động vận hành)
- Theo dõi và báo cáo các chủng loại sản phẩm được bán qua kênh sàn TMĐT: Sản phẩm bán tốt và ngược lại, phản hồi của khách hàng (đánh giá tích cực/tiêu cực về chất lượng, mẫu mã, quy cách đóng gói, thời gian chuẩn bị hàng) và doanh thu.
- Đề xuất bổ sung, nhập thêm sản phẩm hàng hóa mới khi cần.
- Tìm hiểu và nắm vững chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của các sàn TMĐT.
- Tìm hiểu thông tin thị trường, các đối thủ cạnh tranh đặc biệt các đơn vị cùng lĩnh vực, cùng kinh doanh trên các nền tảng sàn TMĐT.
- Đề xuất tham gia các chương trình giảm giá, hỗ trợ vận chuyển, tặng quà nhắm kích thích nhu cầu mua hàng của khách hàng.
- Đề xuất tham gia các chương trình khuyến mại do sàn TMĐT tổ chức định kỳ và thường xuyên.
- Tham gia các loại hình quảng cáo của Sàn TMĐT như: Tìm kiếm từ khóa, Hiển thị sản phẩm, Mã giảm giá, Flash Sale, Khuyến mại, Mua combo sản phẩm, Khuyến mại Shop...
- Đề xuất tham gia và quản lý và vận hành các đơn hàng Affiliate thông qua KOL, KOC.
- Phối hợp cũng phòng Marketing sản xuất các tài nguyên truyền thông: Short Video, Post trên các nền tảng Social nhằm gia tăng traffic về Sàn TMĐT.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 22 tới dưới 30
-
- Giới tính: Nam/Nữ
- Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng tại vị trí Nhân viên vận hành sàn TMĐT
- Hiểu rõ về quy cách vận hành sàn TMĐT: Xây dựng campaign tiếp thị, quảng cáo; Đăng tải sản phẩm, trang trí gian hàng trên các sàn TMĐT, Update hàng hóa tồn kho; Quản lý vận đơn...
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành TMĐT, Quản trị kinh doanh, Marketing. (Ưu tiên chuyên ngành TMĐT. Tìm kiếm các ứng viên này tại Cao Đăng FPT Polytechnic đào tạo khá tốt)
- Biết sử dụng các phần mềm văn phòng, phần mềm bán hàng.
- Nắm bắt nhanh tâm lý và nhu cầu khách hàng, có kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan tới khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Nhanh nhiẹn, hoạt bát, có trách nhiệm với công việc đảm nhận.
- Làm việc độc lập, theo nhóm. Có khả năng chịu áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực, hiệu quả công việc và được trao đổi cụ thể khi hợp tác. Tổng thu nhập từ 10 – 15tr.
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, tháng lương thứ 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích
- Được làm trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật dụng, ... phục vụ tốt nhất cho công việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 73 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-van-hanh-san-thuong-mai-dien-tu-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job254620
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 13 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TOYAR INC
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP TOYAR INC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 13 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TOYAR INC
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP TOYAR INC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất