Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, 69 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý và vận hàng các hoạt động bán hàng trên kênh TMĐT (Shopee, TiktokShop, Lazada...) bao gồm: Tối ưu trang trí giao diện cửa hàng; Đăng tải mô tả nội dung, hình ảnh, video; Phối hợp kiểm tra, nắm bắt tồn kho đồng bộ với Sàn TMĐT.

-

- Phản hồi tin nhắn, tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng, giải đắp các thắc mắc của khách hàng Trước – Trong và Sau bán.

- Giải quyết tình huống, các vấn đề phát sinh liên quan tới sản phẩm, đơn hàng.

- Quản lý vận đơn đơn hàng xuất – hoàn (Có hệ thống tự động vận hành)

- Theo dõi và báo cáo các chủng loại sản phẩm được bán qua kênh sàn TMĐT: Sản phẩm bán tốt và ngược lại, phản hồi của khách hàng (đánh giá tích cực/tiêu cực về chất lượng, mẫu mã, quy cách đóng gói, thời gian chuẩn bị hàng) và doanh thu.

- Đề xuất bổ sung, nhập thêm sản phẩm hàng hóa mới khi cần.

- Tìm hiểu và nắm vững chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của các sàn TMĐT.

- Tìm hiểu thông tin thị trường, các đối thủ cạnh tranh đặc biệt các đơn vị cùng lĩnh vực, cùng kinh doanh trên các nền tảng sàn TMĐT.

- Đề xuất tham gia các chương trình giảm giá, hỗ trợ vận chuyển, tặng quà nhắm kích thích nhu cầu mua hàng của khách hàng.

- Đề xuất tham gia các chương trình khuyến mại do sàn TMĐT tổ chức định kỳ và thường xuyên.

- Tham gia các loại hình quảng cáo của Sàn TMĐT như: Tìm kiếm từ khóa, Hiển thị sản phẩm, Mã giảm giá, Flash Sale, Khuyến mại, Mua combo sản phẩm, Khuyến mại Shop...

- Đề xuất tham gia và quản lý và vận hành các đơn hàng Affiliate thông qua KOL, KOC.

- Phối hợp cũng phòng Marketing sản xuất các tài nguyên truyền thông: Short Video, Post trên các nền tảng Social nhằm gia tăng traffic về Sàn TMĐT.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 22 tới dưới 30

-

- Giới tính: Nam/Nữ

- Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng tại vị trí Nhân viên vận hành sàn TMĐT

- Hiểu rõ về quy cách vận hành sàn TMĐT: Xây dựng campaign tiếp thị, quảng cáo; Đăng tải sản phẩm, trang trí gian hàng trên các sàn TMĐT, Update hàng hóa tồn kho; Quản lý vận đơn...

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành TMĐT, Quản trị kinh doanh, Marketing. (Ưu tiên chuyên ngành TMĐT. Tìm kiếm các ứng viên này tại Cao Đăng FPT Polytechnic đào tạo khá tốt)

- Biết sử dụng các phần mềm văn phòng, phần mềm bán hàng.

- Nắm bắt nhanh tâm lý và nhu cầu khách hàng, có kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan tới khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Nhanh nhiẹn, hoạt bát, có trách nhiệm với công việc đảm nhận.

- Làm việc độc lập, theo nhóm. Có khả năng chịu áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực, hiệu quả công việc và được trao đổi cụ thể khi hợp tác. Tổng thu nhập từ 10 – 15tr.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, tháng lương thứ 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích

- Được làm trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật dụng, ... phục vụ tốt nhất cho công việc.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin