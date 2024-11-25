Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B06
- L16 An Vượng Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận
Được hướng dẫn học và làm các công việc:
1. Đăng sản phẩm lên gian hàng
2. Điền dữ liệu vào các bản báo cáo, phân tích dữ liệu của shop
3. Tạo, tối ưu các công cụ marketing trong shop
4. Nghiên cứu đối thủ, khách hàng, thị trường
Thực hiện những công việc phát sinh khác được giao từ Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối chuẩn bị hoặc mới ra trường có thể đi làm full time
Học các ngành liên quan tới kinh tế, marketing, TMĐT...
Giới tính: Nữ
Có khả năng chỉnh sửa ảnh và video cơ bản
Khả năng thích ứng và học hỏi nhanh
Cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi, logic và sáng tạo
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND Thì Được Hưởng Những Gì
2 tháng đầu không lương, có phụ cấp ăn uống và đi lại + thưởng nếu được đánh giá hoàn thành tốt công việc.
Sau 2 tháng xét duyệt lên vị trí Học việc: Lương cứng + thưởng (Thỏa thuận)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
