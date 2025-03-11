Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Box Việt Nam (Box Studio) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Thân Văn Nhiếp, phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Dựng video giải trí (Vlog, tình huống...), review game, video booking (chủ yếu game và công nghệ).

Thiết kế hình ảnh, poster, chỉnh sửa ảnh cho nhiều mục đích (marketing, sự kiện, mạng xã hội...).

Biên tập, dựng video chất lượng cao theo kịch bản.

Chỉnh sửa video và thiết kế hình ảnh cho các dự án booking Talent Game.

Lên ý tưởng, xây dựng concept cho video và hình ảnh.

Đảm bảo sản phẩm chất lượng cao, đúng deadline và yêu cầu khách hàng.

Cập nhật xu hướng mới nhất trong lĩnh vực.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Sẵn sàng chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm ngoài giờ làm việc (Có cơ chế nghỉ bù linh hoạt)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere Pro, Cap Cut, AE,...) và thiết kế đồ họa (Adobe Photoshop, Illustrator, v.v.).

Có khả năng tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt và nắm bắt xu hướng nhanh chóng.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, có khả năng chịu áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả.

Có kinh nghiệm trong việc dựng video giải trí, review game và video quảng cáo là một lợi thế.

Đảm bảo đúng theo kịch bản được yêu cầu và deadline.

Sẵn sàng chỉnh sửa feedback khi có yêu cầu và trả lại sản phẩm trong thời gian sớm nhất

Đảm bảo yêu cầu và deadline các công việc được giao khác.

Luôn sẵn sàng trong quá trình triển khai dự án.

Có khả năng giao tiếp tốt, sẵn sàng trao đổi để hoàn thiện sản phẩm tốt nhất.

Tại Công ty Cổ phần Box Việt Nam (Box Studio) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, chế độ 13 tháng lương;

Được làm việc trong công ty tiên phong trong lĩnh vực truyền thông ở Việt Nam;

Tham gia làm việc trong môi trường cạnh tranh, tiếp xúc rất nhiều với người nổi tiếng, các diễn viên, đơn vị sản xuất;

Đánh giá tăng lương ít nhất 1 lần/năm;

Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, hưởng các trợ cấp và phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động;

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, có cơ hội hoàn thiện và phát triển bản thân cũng như nâng cấp vị trí;

Đồng nghiệp, môi trường thoải mái và cực kỳ hỗ trợ nhau vì mục tiêu chung;

Tham gia các hoạt động thường niên của team và công ty: Du lịch, Teambuilding, giao lưu định kỳ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Box Việt Nam (Box Studio)

