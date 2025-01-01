Giới thiệu Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ

Hoàn Mỹ Hotel Supply, với hơn 15 năm kinh nghiệm, là 1 phần của Công ty Hoàn Mỹ Công ty TNHH Hoàn Mỹ được thành lập vào ngày 1 tháng 2 năm 1997, là công ty tiên phong trong lĩnh vực làm sạch công nghiệp, áp dụng các kỹ thuật làm sạch hiện đại của các nước phát triển trên thế giới. Trụ sở chính của công ty đặt tại Tầng 6, tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty Hoàn Mỹ hiện đang cung cấp dịch vụ vệ sinh cho bệnh viện, văn phòng, khách sạn, khu căn hộ, tòa nhà, trường học, siêu thị, nhà máy, khu công nghiệp trên toàn quốc với hơn 3500 nhân viên. Công ty Cung ứng Thiết bị Khách sạn Hoàn Mỹ, một thành viên của Công ty TNHH Hoàn Mỹ, được thành lập năm 2008. Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm cho khách sạn và nhà hàng từ lĩnh vực thiết bị và hóa chất tẩy rửa công nghiệp như Rongen (Trung Quốc), Rubbermaid (Mỹ), Klenco (Singapore), Peerapat (Thái Lan), Unger, Vileda (Đức), 3M (Mỹ) đến các thiết bị cho nhà bếp từ Sammic (Tây Ban Nha), Hoshizaki (Nhật Bản) và các sản phẩm cho quầy bar & buffet, khu vực sảnh và hồ bơi. Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể cho khách sạn với các sản phẩm chất lượng tốt nhất và uy tín trên thế giới.