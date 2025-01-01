Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ

banner-company

Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ

Chưa cập nhật
0 người theo dõi

Giới thiệu Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ

Hoàn Mỹ Hotel Supply, với hơn 15 năm kinh nghiệm, là 1 phần của Công ty Hoàn Mỹ Công ty TNHH Hoàn Mỹ được thành lập vào ngày 1 tháng 2 năm 1997, là công ty tiên phong trong lĩnh vực làm sạch công nghiệp, áp dụng các kỹ thuật làm sạch hiện đại của các nước phát triển trên thế giới. Trụ sở chính của công ty đặt tại Tầng 6, tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty Hoàn Mỹ hiện đang cung cấp dịch vụ vệ sinh cho bệnh viện, văn phòng, khách sạn, khu căn hộ, tòa nhà, trường học, siêu thị, nhà máy, khu công nghiệp trên toàn quốc với hơn 3500 nhân viên. Công ty Cung ứng Thiết bị Khách sạn Hoàn Mỹ, một thành viên của Công ty TNHH Hoàn Mỹ, được thành lập năm 2008. Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm cho khách sạn và nhà hàng từ lĩnh vực thiết bị và hóa chất tẩy rửa công nghiệp như Rongen (Trung Quốc), Rubbermaid (Mỹ), Klenco (Singapore), Peerapat (Thái Lan), Unger, Vileda (Đức), 3M (Mỹ) đến các thiết bị cho nhà bếp từ Sammic (Tây Ban Nha), Hoshizaki (Nhật Bản) và các sản phẩm cho quầy bar & buffet, khu vực sảnh và hồ bơi. Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể cho khách sạn với các sản phẩm chất lượng tốt nhất và uy tín trên thế giới.

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 6, Tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-cung-ung-thiet-bi-khach-san-hoan-my-ntd161938
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 70 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
30 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu Công ty Cổ Phần Y tế PW
3 - 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG
18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư kết cấu công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu JobsGO Recruit
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH NEO TALENT
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEMENT VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRINITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRINITY
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm