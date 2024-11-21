Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 14 Triệu

Mức lương 6 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 399 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 6 - 14 Triệu

Tư vấn bán hàng các sản phẩm điện máy qua hotline của công ty và các công cụ chat: zalo, facebook...

Tiếp nhận xử lý đơn hàng qua Website.

Theo dõi đơn hàng, đảm bảo thời gian giao hàng đúng quy định.

Chăm sóc hỗ trợ khách hàng trong quá trình bán hàng và sau bán.

Hướng dẫn, cung cấp thông tin cần thiết và hỗ trợ khách hàng tham gia các chương trình khuyến mãi, ưu đại tại Siêu Thị Điện Máy HC

Thực hiện công việc theo sự phân công của quản lý và đảm bảo đúng chương trình bán hàng, chính sách dành cho khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp trung cấp trở lên

Sử dụng cơ bản word, excel.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp.

Nhanh nhẹn, tự tin, năng động.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng tại các hệ thống siêu thị điện máy.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6Tr - 14Tr trở lên

Được cung cấp đầy đủ tảng thiết bị làm việc: máy tính, máy hotline.

Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, hiếu hỉ, sinh nhật, khám sức khỏe, thưởng năm.....

Được ký HĐLĐ xác định thời hạn sau thời gian thử việc

Môi trường phát triển bền vững, được cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm từ đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và làm việc trong môi trường năng động, bình đẳng, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin